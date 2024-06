Ogawa houdt Feyenoord-spits Ueda op de bank en scoort tweemaal voor Japan

Japan heeft ook zijn vijfde groepswedstrijd in de tweede ronde van de WK-kwalificatiereeks winnend afgesloten. Tegen Myanmar was de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu met 0-5 veel te sterk. Grote man aan de kant van de Japanners was NEC-aanvaller Koki Ogawa, die tweemaal scoorde én een assist verzorgde.

Myanmar - Japan 0-5

Bij Japan kreeg net als Ogawa ook AZ-back Yukinari Sugawara een basisplaats, terwijl Feyenoord-spits Ayase Ueda zat negentig minuten op de bank. Voormalig PSV’er Ritsu Doan kreeg eveneens een basisplek.

De score werd al in de zeventiende speelminuut geopend door Keito Nakamura, die afrondde op aangeven van Daichi Kamada. De 0-2 kwam op naam van Doan. De aanvallende middenvelder schoot raak in een leeg doel nadat de bal terugketste van de paal.

Na een terughoudende openingsfase in de tweede helft zette Japan een kwartier voor het einde van de wedstrijd nog flink aan. Ogawa tekende de 0-3 aan, die hij met het hoofd maakte na een voorzet op maat van Yuki Soma.

Ook de 0-4 kwam op naam van de aanvaller van NEC. Met enig fortuin belandde de bal voor zijn voeten in de zestien, waarna hij uit de draai raak schoot. Het slotakkoord werd gespeeld door Keito Nakamura en ditmaal fungeerde Ogawa als aangever: 0-5.



