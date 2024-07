Ochtendkranten benoemen naast Memphis nog 4 spelers bij Nederlands elftal die echt beter moeten dit EK

Ondanks het 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk, heerst er in Nederland toch tevredenheid over het Nederlands elftal. De ochtendkranten spreken over de afgekeurde goal van Xavi Simons en het teleurstellende spel van Memphis Depay. Valentijn Driessen benoemt naast Memphis nog vier spelers die hun niveau nog niet gehaald hebben.

“Nederland pakt een cruciaal punt tegen Frankrijk”, zo valt te lezen in De Telegraaf. “Het team scoorde een voldoende, tankte vertrouwen dat het de weg omhoog heeft gevonden en zich ook op topniveau staande weet te houden in een 4-3-3-formatie. Alleen kwam het niet tot een overwinning, omdat de overtuiging in eigen kunnen net tekort schoot”, schreef Driessen.

Driessen zag hoe er een grote angst over het spel van Oranje lag. “Het leek in de hoofden van de Nederlandse internationals te zitten dat het gevaar Frankrijk groter was dan de overtuiging om de vice-wereldkampioen daadwerkelijk te kunnen verslaan. Oranje gaf continu het gevoel niet volledig vrijuit te durven spelen.”

Memphis speelde zeer ondermaats, maar Driessen benoemt nog vier spelers die absoluut beter moeten dit EK. “Wie niet verliest van de vice-wereldkampioen hoeft eigenlijk niemand te vrezen en heeft tegen ieder land op het EK een kans. Zeker als internationals als Memphis Depay, Simons, Frimpong, Reijnders en Denzel Dumfries een betere versie van zichzelf laten zien dan tegen Frankrijk. Want hun optreden liet in fases te veel te wensen over.”

Ook het Algemeen Dagblad is optimistisch gestemd na het zo goed als veiligstellen van de achtste finales en spreekt van een cruciaal punt. “Oranje ontdekte in Leipzig al snel dat er tegen de Fransen een compleet ander niveau werd gevraagd dan eerder tegen Polen. Op vrijwel elke positie had de tegenstander een speler van wereldklasse, met een haast granieten blok in het centrum en daarvoor op het middenveld.”

Het afgekeurde doelpunt van Simons bleef onderwerp van gesprek. “Discutabel was dat zeker. De VAR had niet voor niets minutenlang nodig het moment terug te kijken, maar scheidsrechter Anthony Taylor keurde het doelpunt alsnog af, nadat de grensrechter vrijwel direct had gevlagd.”

“De twijfel was niettemin goed te begrijpen: Denzel Dumfries stond weliswaar in de baan van de bal toen Simons schoot, maar deed amper iets, en kwam ook niet echt in de buurt van de bal. Keeper Mike Maignan had de bal nooit meer gehad, maar werd wel in zijn vrijheid beperkt”, zo schrijft het AD.

De kranten zagen ook het teleurstellende optreden van Memphis. “Depay zit weer in zo'n fase dat hij heel veel wil: hoekschoppen en vrije trappen nemen, telkens de combinatie aangaan”, zo schrijft de Volkskrant.

“De grote dissonant voorin bij Oranje was Memphis Depay. Net als tegen Polen voegde de man met de witte haarband te weinig toe aan dit Oranje. Medespelers bereiken hem niet omdat hij in de dekking liep. Of zijn eigen passes belandden in Franse voeten. Toen hij zelf met een ziekenhuisbal Reijnders in de problemen bracht, gaf Depay de middenvelder de schuld”, zo concludeert Trouw.

