Ochtendkranten zien 2 spelers van Ajax 'postbodevoetbal' spelen tegen Union Sint-Gillis

Ajax is donderdagavond op miraculeuze wijze ontsnapt aan een dramatische exit uit de Europa League, zo concludeert het Algemeen Dagblad. De Telegraaf sluit zich daarbij aan en noemt het gewonnen tweeluik (3-2 in totaal) met Union Sint-Gillis een ware ‘thriller’.

De Amsterdammers hadden het donderdag uiterst moeilijk tegen Union (1-2 verlies na verlenging), maar behaalden dankzij een penalty in de verlenging van Kenneth Taylor alsnog de achtste finale.

“In het Europese treffen bleek maar weer eens dat het koord waarop Ajax dit seizoen balanceert dun is”, schrijft clubwatcher Mike Verweij. Volgens de journalist van De Telegraaf zakten de Amsterdammers in bepaalde fases ‘dwars door de ondergrens’.

AD-journalist Johan Inan zoomt in op een zestal Ajacieden dat te ‘vrijblijvend’ speelde. “Met postbodevoetbal (Mokio en Fitz-Jim), een lage handelingssnelheid (aankopen Rosa en Edvardsen) of juist door paniek aan de bal (Daniele Rugani).”

Union-aanvaller Soufiane Boufal was blij vlagen moeilijk te stoppen, zo zag journalist Willem Vissers van De Volkskrant. “Vorige week zat hij de hele wedstrijd op de bank, maar nu legden ze hem niets in de weg. Wie had dat moeten doen? Jorthy Mokio? Vorige week alom geprezen, en terecht, maar de weg is nog lang en hij is 16.”

Opvallend genoeg is Verweij juist wel positief over de jongeling na het verloren thuisduel. “Net als Kian Fitz-Jim verdiende de de zestienjarige Belg een groot compliment voor de kilometers die hij maakte.”

“Het was ongelooflijk spannend. Maar Ajax overleefde en liep een euforische ereronde. Opnieuw. Het is geen toeval meer”, besluit Vissers.