Het Nederlandse journaille heeft woensdagavond intens genoten van de puike prestatie van PSV tegen Juventus in de Champions League. Na de verdiende 3-1 zege strooit men met complimenten, al worden er ook enkele dissonanten benoemd.

Peter Bosz was, zeker op basis van de tweede helft en de verlenging, een gelukkig man. Doelpunten van Ivan Perisic, Ismael Saibari en Ryan Flamingo betekenden dat de tegentreffer van Timothy Weah zonder gevolgen bleef.

“De grote man?”, vraagt het Eindhovens Dagblad aan zichzelf. “Naast Noa Lang natuurlijk weer Ivan Perisic, die een geweldige wedstrijd speelde en op schitterende wijze scoorde.”

De lokale krant wijst in totaal liefst zes uitblinkers aan. “Uit een van de gevaarlijke momenten (in de verlenging, red.) scoorde Ryan Flamingo, die er als de kippen bij was om een voorzet van Johan Bakayoko tot een goal te promoveren. Flamingo blonk net als Perisic, Lang, Olivier Boscagli, Mauro Júnior en de heel gedisciplineerd spelende Joey Veerman uit.”

In De Telegraaf worden vergelijkbare conclusies getrokken. “Lang was een van de uitblinkers aan PSV-zijde evenals Ivan Perisic. De keuze van Earnest Stewart om de 36-jarige routinier alsnog erbij te halen is een schot in de roos gebleken.”

Ook in de Volkskrant regent het complimenten voor de manschappen van Bosz, die worden omschreven als ‘artiesten op het veld’. “Het duel was met name na rust en in de verlenging zeer spannend en opwindend, ook door de vechtlust van PSV en het bij vlagen gave voetbal, met twee doelpunten van mannen die tot de rust juist matig op dreef waren: Noa Lang en Ismael Saibari.”

Tussen alle euforie en loftrompetten is er ruimte voor een kanttekening, en wel over laatstgenoemde. Volgens De Telegraaf was Saibari één helft lang een dissonant, met name vanwege het ‘grossieren in balverlies. “Maar verderop in de wedstrijd herstelde hij zich overtuigend.”

Ook het NRC zag één speler toch enigszins worstelen. “Het duo Jerdy Schouten-Joey Veerman vormde vorig jaar het creatieve hart van het oppermachtige PSV, maar kwam er tegen Juventus niet aan te pas. Schouten, die worstelt met zijn vorm na een langdurige blessure, speelde tegen Juventus een ongelukkige wedstrijd.”