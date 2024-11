NRC en BOOS hebben schokkende onthulling: Feyenoord probeert veroordeling leden harde kern te stoppen

Het programma BOOS heeft in samenwerking met het NRC schokkende details prijsgegeven over de wijze waarop Feyenoord een 'voorkeurkeursbehandeling' geeft aan leden van de harde kern tegen wie aangifte is gedaan. De club zou volgens onderzoek ‘geprobeerd hebben een aangifte van mishandeling in de doofpot te stoppen'.

In het artikel van het NRC wordt het verhaal verteld van een 21-jarige scheidsrechter die op een supporterstoernooi in De Kuip mishandeld werd door leden van de harde kern van Feyenoord.

De arbiter leidt meerdere wedstrijden tijdens het toernooi en er komt naar eigen zeggen ‘een droom uit’. Totdat hij een duel moet fluiten van de Radicals, een fanatieke supportersgroepering geleid door een hooligan.

Een speler van de groep schopte een tegenstander na uit onvrede over een tegentreffer. Toen de scheidsrechter er wat van zei, werd hij de kop van jut. De arbiter werd geschopt op zijn hoofd en geslagen op zijn slaap, terwijl hij op de grond lag. “Hij vreesde voor zijn leven”, zo klinkt het.

De scheidsrechter overleefde de mishandeling en deed direct aangifte tegen leden van de harde kern die hem hadden aangevallen. Hij wordt daarna gebeld door een medewerker van Feyenoord, die Supporters Liaison Officer (SLO) is. Hij zou ‘de brug tussen de club en hooligans’ moeten vormen.

“De SLO’er wil volgens de scheidsrechter geen namen geven van de deelnemers en brengt hem ook niet in contact met anderen binnen Feyenoord die hem verder kunnen helpen”, schrijft het NRC.

Een kleine week na de aanval vroeg de Feyenoord-medewerker of de scheidsrechter in gesprek wil met het team van de Rotterdam Radicals. Bovendien voegde hij de vraag eraan toe of er ‘een andere manier’ is ‘om het op te lossen buiten justitie om’.

De scheidsrechter was verbijsterd. Hij is aangevallen en in plaats van hem te helpen, probeerde Feyenoord hem te bewegen zijn aangifte in te trekken. Hij weigerde. Komende week verschijnen de leden van de kern voor de rechter. Het gaat om Damian K., een eigenaar van de Rotterdam Radicals, en Toon K, een realityster uit het RTL5-programma Bij Ons op het Kamp. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en het medeplegen van mishandeling.