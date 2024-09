Noslin scoort binnen een minuut na invalbeurt eerste goal voor Lazio; AS Roma wint ook

Tijjani Noslin heeft zijn eerste officiële treffer voor Lazio te pakken. De aanvaller viel tegen Torino enkele minuten voor tijd in en zorgde amper een minuut na zijn entree voor de 1-3, in een duel dat in 2-3 eindigde. AS Roma boekte later tegen Venezia zijn tweede zege op rij in de Serie A en lijkt de weg naar boven gevonden te hebben.

Torino - Lazio 2-3

Bij een zege zou Torino de nieuwe lijstaanvoerder in de Serie A zijn en dus wachtte Lazio op voorhand een zware klus in Noord-Italië. De Romeinen begonnen echter uitstekend en grepen na acht minuten spelen de leiding via Mattéo Guendouzi. Na een gewonnen duel op het middenveld zette Nuno Tavares door aan de linkerkant, om de bal vervolgens panklaar te leggen voor Guendouzi: 0-1.

Lazio zette na rust door en kwam na uur op een dubbele voorsprong via Boulaye Dia, die rond de penaltystip vrij mocht uithalen: 0-2. Torino vocht zich terug en kwam op 1-2 via Ché Adams, die de verre hoek vond. Noslin viel in minuut 89 en in in diezelfde minuut werkte hij van dichtbij de 1-3 binnen. De 2-3 van Saúl Coco was voor de statistieken.

Lazio staat met tien punten uit zes duels zesde.

AS Roma - Venezia

Roma boekte vorige week zijn eerste zege van het seizoen, maar leek zondag direct weer op puntenverlies af te stevenen toen het halverwege tegen een 0-1 achterstand aankeek. Op slag van rust krulde Gianluca Busio de bal tegen de paal en omdat de verdediging van Roma stond te schutteren, kon Joël Pohjanpalo de rebound simpel binnenwerken.

Na rust kwam het toch nog goed voor de ploeg van trainer Ivan Juric. Twintig minuten voor tijd haalde Bryan Cristante uit van een meter of 25. De Italiaans international had het geluk dat zijn inzet via een Venezia-verdediger heerlijk binnenviel. In minuut 83 greep Roma zelfs de voorsprong. Niccolo Pisilli kopte een hoekschop van Leandro Paredes knap binnen: 2-1.

Roma stijgt dankzij de zege naar de negende plaats met negen punten. Het gat naar koploper Juventus bedraagt echter slechts drie punten.