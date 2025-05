NOS-journalist biedt Ajax-coach Farioli openlijk excuses aan

Arman Avsaroglu heeft in de NOS Voetbalpodcast openlijk zijn excuses aangeboden aan Ajax-trainer Francesco Farioli. De commentator annex journalist geeft toe dat hij in de afgelopen maanden te hard is geweest voor de Italiaanse coach, en blikte kritisch terug op zijn eigen houding tegenover de trainer van Ajax.

"Met heel veel scenario’s hou je rekening, maar niet met deze", zegt Avsaroglu na de wonderbaarlijke 32ste speelronde in de Eredivisie, waarin PSV een sensationele comeback bewerkstelligde tegen Feyenoord (2-3 winst), terwijl Ajax verrassend verloor van NEC (0-3).

"Mag ik beginnen met een mea culpa? Dat voel ik wel een beetje", aldus Avsaroglu. "We hebben Farioli natuurlijk lang een beetje uitgelachen en belachelijk gemaakt, dat hij nooit over die titel wilde praten. Maar we kijken onszelf niet heel vaak in de spiegel als journalisten, dat moeten we misschien ook eens doen."

Volgens Avsaroglu is het inmiddels duidelijk dat Farioli destijds bewust de druk bij zijn spelers vandaan wilde houden. "Hij had gewoon gelijk. En wij wilden hem dat soort uitspraken aanpraten. Daar is hij altijd tegen ingegaan, en met reden blijkt, want misschien zag hij ook wel aankomen dat dit elftal onder druk daar helemaal niet tegen bestand was. Dus moeten we dat misschien gewoon niet meer doen."

Jeroen Grueter haakt daarop kritisch in. "Ik vind het juist heel raar dat je dat zegt. Waarom? Moet je toch gewoon kunnen omdraaien? Het is Ajax. Die vinden zich altijd de allerbeste van iedereen."

Avsaroglu houdt echter voet bij stuk: "Nee, maar toch nog steeds. Als je dan zo op de titel afkoerst, dan moet je dat toch gewoon kunnen en durven uitleggen."

Collega Jeroen Stekelenburg probeert de situatie in perspectief te plaatsen: "Het is een klein beetje gecreëerd en anders uitgelegd. Wat er gebeurde was dat Farioli ernaar gevraagd werd. En dat hij dan zei, met negen punten voorsprong, dat het doel is om tweede te worden. Dat werd gek gevonden. Uiteindelijk hebben andere programma’s het opgepakt en gezegd: 'Hij durft niet te zeggen dat ze kampioen gaan worden.'"

Avsaroglu geeft toe dat hij zelf ook de druk opvoerde. "Ik heb hem ook wel eens ondervraagd na een gewonnen wedstrijd tegen Willem II. En toen wilde ik eigenlijk wel van hem horen dat hij zei dat hij kampioen ging worden."

Stekelenburg concludeert: "Dat begrijp ik namelijk wel. Want dat levert je als trainer natuurlijk niks op, om dat te zeggen."