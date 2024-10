Nóg een blessuregeval bij Ajax: Francesco Farioli verwacht middenvelder 4 tot 6 weken te missen

Francesco Farioli denkt vier tot zes weken niet te kunnen beschikken over Kristian Hlynsson, zo vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax. De middenvelder verliet tijdens het duel met Slavia Praag voortijdig het veld.

"Helaas wordt de lijst wat langer door de blessure van Hlynsson", antwoordt de Italiaan als hem wordt gevraagd naar de ziekenboeg in de hoofdstad, die inmiddels aardig vol begint te stromen.

"We weten pas bij terugkeer in Amsterdam wat er echt met hem aan de hand is, maar het lijkt op een serieuze verstuiking van de enkel. Ik verwacht dat hij er minimaal vier tot zes weken uit ligt", schetst de trainer die zijn ploeg met 1-1 gelijk zag spelen in Praag.

"Zoals jullie weten, is hij niet de enige", vervolgt een balende Farioli. De aard van de blessures is vervelend en zijn moeilijk te voorkomen, zegt hij. "Er zijn nu drie spelers die eruit liggen met een enkelverstuiking en twee spelers met klachten aan de knie", weet de oefenmeester.

"Het zijn allemaal contactblessures die moeilijk te vermijden zijn. Het is een mooie gelegenheid voor de andere spelers in de selectie om zich te laten zien", zo beschouwt de 35-jarige Italiaan het dan toch maar van een positieve kant.

Vooral in de middelste linie kampt Ajax namelijk met behoorlijke personeelstekorten. Kian Fitz-Jim en Jordan Henderson waren in Praag door blessures niet inzetbaar, terwijl Steven Berghuis al langer niet inzetbaar is.

Behalve dat drietal kon Farioli in de Tsjechische hoofdstad ook niet beschikken over aanvallers Wout Weghorst en Bertrand Traoré. Met de blessure van Hlynsson er nog bij, lonken de nodige speelminuten voor Branco van den Boomen - tegen Slavia nog trefzeker - en Benjamin Tahirovic, die de IJslander donderdag ook al verving.