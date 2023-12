Noa Vahle tegen Brobbey: ‘Je liep na afloop woedend naar hem toe, wat zei je?’

Vrijdag, 1 december 2023 om 00:10 • Laatste update: 00:19

Brian Brobbey is boos op Simone Sozza. De spits van Ajax, die twee doelpunten maakte tegen Olympique Marseille (4-3 verlies), vindt dat zijn ploeg is benadeeld door de Italiaanse scheidsrechter. "Ik ben het zeker niet eens met de beslissingen. Hij geeft alles makkelijk weg, vind ik", aldus Brobbey voor de camera van Veronica.

"Hij gaf ook veel te makkelijk gele kaarten", vindt de uitblinker aan Amsterdamse zijde. Bij Ajax gingen Kenneth Taylor, Kristian Hlynsson, Devyne Rensch en Jorrel Hato op de bon. Daarvoor had Steven Berghuis al een directe rode kaart gekregen.

Ajax kreeg bovendien twee penalty's tegen. Brobbey vindt de eerste penalty, die gegeven werd vanwege een duw van Jorrel Hato op Ismaïla Sarr, makkelijk gegeven. "Ik weet het niet. Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik denk dat Hato gewoon voorbij hem liep."

In minuut 90+2 gaf Ajax-keeper Diant Ramaj na een blunder een penalty weg door Sarr tegen het hoofd te tikken. "Het tweede penaltymoment heb ik ook niet teruggezien." Noa Vahle wil weten waarom Brobbey dan toch zo boos is op de scheidsrechter. "Omdat hij alles makkelijk weggeeft, vind ik."

Brobbey speelde zelf een ijzersterke wedstrijd, maar kan daar nu niet van genieten. "Wat overheerst? Geen goed gevoel. Ik denk dat we de wedstrijd in onze handen hadden en dat we het ook eerder hadden kunnen beslissen. Ik kreeg een bal van Anton (Gaaei, red.) waar ik net niet bij kon, dat was heel jammer." Brobbey gleed naar de bal, maar was net te laat om zijn hattrick te kunnen voltooien.

"We verliezen denk ik op details. Op het laatste moment geven we een penalty weg, wat niet nodig was. Hier moeten we gewoon van leren." Brobbey krijgt op eigen verzoek binnenkort extra begeleiding van oud-spits John Bosman. "Nee, daar ben ik nog niet mee begonnen." Brobbey noemt geen concreet moment daarvoor. "Wanneer het tijd is."

Brobbey is regelmatig onderwerp van gesprek in de talkshows, maar maakt zich niet zo druk om kritiek van buitenaf. "Eerlijk gezegd scoor ik bijna altijd, dus kritiek, kritiek... Ja." Brobbey is er niet geïrriteerd over. "Nee, ze mogen lekker praten."

Met Chuba Akpom, die als invaller opnieuw scoorde, heeft Brobbey een geduchte concurrent gekregen. Het zet de spits op scherp. "Natuurlijk, je gaat meer gefocust de wedstrijd in. Dat liet hij vandaag ook zien. We moeten proberen de Conference League te halen."