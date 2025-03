Noa Lang ziet marktwaarde fors stijgen ondanks slechte vorm PSV

De marktwaardes van Mauro Júnior en Noa Lang zijn in de afgelopen periode het meest gestegen van alle spelers bij PSV, zo blijkt uit een update van Transfermarkt. Beide spelers zijn 5 miljoen euro meer waard dan een aantal maanden geleden.

Regerend landskampioen PSV kende een teleurstellende periode in de Eredivisie en zal zich moeten herpakken om koploper Ajax nog in te halen. Het verschil in punten bedraagt momenteel liefst zes in het voordeel van de Amsterdammers.

Ondanks de slechte vorm van PSV ziet de 25-jarige Lang zijn marktwaarde met 25 procent stijgen. In plaats van 20 miljoen euro zou de Oranje-international inmiddels 25 miljoen euro waard zijn.

Ook Mauro Júnior is met 5 miljoen euro in waarde gestegen. Volgens de Duitse website zou de 25-jarige Braziliaan bij een transfer minstens 12 miljoen euro moeten opleveren. Het contract van Mauro Júnior bij PSV loopt na dit seizoen echter af.

Dalers

Liefst acht spelers van PSV zien hun marktwaarde dalen. Jerdy Schouten spant de kroon en zou in plaats van 32 miljoen euro nog maar 25 miljoen euro waard zijn. Ook Olivier Boscagli levert behoorlijk in: van 27 miljoen euro naar 23 miljoen euro.

Johan Bakayoko, nog altijd de meest waardevolle PSV’er, zakt van 40 miljoen euro naar 35 miljoen euro. Joey Veerman levert 4 miljoen euro in en staat daardoor op een marktwaarde van 28 miljoen euro.

Sergiño Dest, die onlangs terugkeerde van een zware kruisbandblessure, daalt van 22 miljoen euro naar 18 miljoen euro. Ook vleugelverdedigers Rick Karsdorp (van 5 naar 4 miljoen euro) en Tyrell Malacia (van 15 naar 12 miljoen euro) leveren in.

Tot slot doelman Walter Benítez, die net als Karsdorp, Boscagli, en Mauro Júnior over een aflopend contract beschikt. De Argentijn levert 2 miljoen euro in en zou nog zo’n 10 miljoen euro waard zijn.