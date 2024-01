Noa Lang ontbreekt in basisopstelling PSV

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met Excelsior bekendgemaakt. De oefenmeester heeft geen verrassingen in petto in zijn opstelling. Dezelfde basisspelers die afgelopen weekend gelijkspeelden tegen Hamburger SV mogen het ook tegen Excelsior laten zien. Noa Lang zit wel weer bij de wedstrijdselectie, maar hij is nog niet fit genoeg om in de basis te starten. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De verdediging wordt gevormd door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld staan Joey Veerman en Jerdy Schouten achter nummer 10 Guus Til. Spits en aanvoerder Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Malik Tillman (links).

Bosz moet het de komende tijd stellen zonder Ismael Saibari, die met Marokko mee naar de Afrika Cup is. Toch lijkt zijn afwezigheid geen reden voor paniek, daar de Eindhovenaren de torenhoge favoriet zijn om het duel te winnen. De formatie van Bosz sloot de eerste seizoenshelft zonder puntenverlies af en verspeelt bovendien zelden punten tegen de Kralingers. Van de laatste 26 ontmoetingen met Excelsior werd er 24 keer gewonnen en werd het tweemaal gelijk.

PSV heeft naast de drie punten nog een extra reden om de Rotterdammers te verslaan. Als de ploeg van Bosz wint, gebeurt dat voor de zeventiende keer sinds de start van het seizoen. Alleen het PSV van het seizoen 1987/88 kreeg dat in de Eredivisie-historie voor elkaar. "Dit is een record dat wij heel graag willen evenaren. Je gaat dan als team de geschiedenisboeken in en het is eervol als zo'n prestatie in de toekomst nog eens besproken wordt", vertelde Bosz daarover tegen het Eindhovens Dagblad.

Bij Excelsior gebeurde er genoeg in de winterstop. Zo liet de club Kian Fitz-Jim schoorvoetend terugkeren naar Ajax, werd Kenzo Goudmijn voor anderhalf jaar gehuurd van AZ én verlengde trainer Marinus Dijkhuizen zijn contract met twee seizoenen. "Daar ben ik heel blij mee", reageerde Dijkhuizen op de clubkanalen. Het is toch wel uniek om zo lang bij een club te zitten. Dat voelt toch wel heel goed." De 52-jarige coach stond al 148 keer langs de lijn bij Excelsior.

Dijkhuizen beseft dat PSV de uitgesproken favoriet is. Toch heeft de oefenmeester zijn voorbereiding daar niet op aangepast. "We hebben een uitgebreide analyse gedaan, getraind. Het wordt heel lastig, maar aan de andere kant wordt het ook heel mooi. De entourage, het niveau waar je tegen moet spelen. De jongens kunnen volle bak gaan, dat is het leuke aan deze wedstrijd."

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Zagré; Goudmijn, Naujoks, Baas; Lamprou, Parrott, Driouech

