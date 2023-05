Noa Lang maakt uiterst provocerende actie en krijgt Alderweireld op zijn dak

Zondag, 21 mei 2023 om 16:05 • Jeroen van Poppel

Noa Lang is zondagmiddag betrokken geraakt bij een opstootje met Toby Alderweireld. De sterspeler van Club Brugge daagde Royal Antwerp in de slotfase van de wedstrijd uit, wetende dat die gewonnen zou worden (2-0 eindstand). Lang ging daarbij met twee voeten op de bal staan, een straatvoetbalactie. Alderweireld kon de provocaties bepaald niet waarderen en haalde verhaal. Na wat duwen en trekken over en weer kreeg Alderweireld, die ook met een vinger naar Lang wees, uiteindelijk een gele kaart.

Antwerp heeft de koppositie in de kampioenspoule met het verlies te grabbel gegooid: mocht Union Sint-Gillis zondagavond winnen van KRC Genk, zijn zij de nieuwe koploper. Al vrij snel in de tweede helft brak Brugge de ban. Casper Nielsen stond slechts koud in het veld en maakte meteen het verschil. Nederlander Bjorn Meijer legde de bal goed terug, waarna de invaller hem hard in de linkerbovenhoek knalde: 1-0. Luttele minuten later verdubbelde de Deen de score. De middenvelder kreeg een diepe bal van Romeo Vermant en schoof hem beheerst in de linkerbenedenhoek: 2-0.