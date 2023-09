Noa Lang maakt bizarre goal: ‘Keeper is vergeten dat hij handen mag gebruiken’

Zaterdag, 30 september 2023 om 19:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

PSV is zaterdagavond op een bijzondere manier op voorsprong gekomen tegen FC Volendam. Noa Lang opende al in de twaalfde minuut de score met een kiezelhard schot. ESPN-commentator Teun de Boer verwondert zich vooral over de reactie van doelman Mio Backhaus, die geen vinger uitstak naar de bal. "Zou hij vergeten zijn dat hij zijn handen mag gebruiken?", aldus de commentator.

Lang knalde de bal met veel snelheid op doel, maar wel precies daar waar de jonge doelman van FC Volendam zich bevond. "Het schot van Noa Lang is zo hard dat Bakhaus daarvan schrikt", aldus De Boer, die bij het zien van de herhaling verbaasd is over het optreden van de keeper. "Wil hij hem koppen? Zou hij vergeten zijn dat hij zijn handen mag gebruiken? Of is die bal echt buiten zijn bereik? Het lijkt er toch niet op. Hij is totaal overrompeld door de poging van Noa Lang. Hij houdt zijn handen gewoon in. Bijzondere move van de keeper van FC Volendam."

?? Noa Lang pegelt de 1-0 binnen voor @PSV! Lekkere goal of een blunder? ??#psvvol — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2023

In de studio van De Eretribune is er ook grote verbazing over de misser van Backhaus. "De keeper wist niet dat hij zijn handen mocht gebruiken", zegt Mario Been met cynisme. Presentator Jan Joost van Gangelen weet ook niet wat hij zit. "Wat denk hij nou? Het schot is gruwelijk hard, maar steek dan in ieder geval uit een reflex je handen uit." Been zoekt naar een verklaring: "Ik denk dat hij hem laat ziet en dat er nog een speler voor staat. Van achter de goal zie je het nog beter... Het lijkt wel of hij wil koppen."