Noa Lang loopt woedend van het veld na wissel en schopt microfoon én bidonkrat omver

Noa Lang was zichtbaar geïrriteerd nadat hij vroegtijdig het veld verliet bij het duel tussen PSV en Almere City (1-7 winst). De vleugelaanvaller werd na een uur spelen gewisseld en wist zijn frustraties niet bepaald te bedekken.

De tienvoudig Nederlands international werd naar de kant gehaald voor Couhaib Driouech, die zijn invalbeurt na drie minuten bekroonde met een doelpunt. Hij kreeg de bal in de zestien voor zijn voeten en volleerde hem via een stuit tegen de touwen.

Lang, die eerder in de wedstrijd een assist had geleverd bij de openingstreffer, had iets daarvoor via de achterlijn het veld verlaten. Hij smeet zijn polsbandjes op het gras en trapte de microfoon achter het Almeerse doel met zijn knie omver.

Ook bij de dug-out trapte hij nog even tegen de krat bidons aan, alvorens hij met een ingetapet bovenbeen plaatsnam op de reservebank. Van een blessure lijkt echter geen sprake.

"Ter info: Noa Lang heeft geen blessure", schrijft Maarten Wijffels, journalist bij het Algemeen Dagblad op X. "Ze pakken zijn bovenbeen altijd even in. Speelt 60 minuten, zit nog in opbouw."

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-31T14:30:00.000Z 16:30 FC Groningen GRO

Eredivisie PSV Eindhoven PSV 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 Go Ahead Eagles GAE

Dat Lang gefrustreerd was zijn wissel, is logisch. "Wil zelf graag meer. Maar het was wel op na een uur. Dat zal hij zelf ook wel inzien als de adrenaline is gezakt", doelt de journalist op de reactie van de aanvaller.

Dat onderstreept Jeroen Kapteijns, journalist van De Telegraaf, die ook zag dat Lang als eerste de kleedkamers opzocht, ondanks de eclatante overwinning. "Met Lang schijnt er niet veel aan de hand te zijn. Die was vooral geïrriteerd dat hij gewisseld werd en maakte daarom zoveel misbaar."