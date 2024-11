Noa Lang komt met cryptische boodschap na gevoelige nederlaag PSV op bezoek bij Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die via Instagram nog even terugblikt op de verloren topper tegen Ajax van zaterdag.

''Soms neem je een verlies voor een grotere overwinning'', schrijft Lang zondag in zijn Instagram Stories. Om er direct aan toe te voegen. ''Het was desondanks fijn om terug te keren op de plek waar het ooit allemaal begon.''

Lang was in totaal acht jaar lang verbonden aan Ajax. De vleugelaanvaller (25) doorliep de jeugdopleiding en kwam via Jong Ajax in de hoofdmacht terecht. Lang brak nooit helemaal door in Amsterdam en na een verhuurperiode bij FC Twente werd hij verkocht aan Club Brugge.

Na een bloeiperiode in Brugge keerde Lang in 2023 bij PSV terug op de Nederlandse velden. Hij had zaterdagavond een basisplaats tegen Ajax en werd voortijdig naar de kant gehaald door trainer Peter Bosz. Kort daarna maakte Mika Godts de beslissende 3-2 voor Ajax.

Lang speelde niet de meest gelukkige wedstrijd uit zijn loopbaan. De aanvaller gaf via een hoekschop in de achttiende minuut wel de assist op Luuk de Jong, die het openingsdoelpunt maakte met het hoofd.

In de slotfase van de wedstrijd werd Lang naar de kant gehaald. De linksbuiten van PSV werd duidelijk hoorbaar uitgefloten door het publiek in de Johan Cruijff ArenA.

Lang, die zijn liefde voor Ajax doorgaans niet onder stoelen of banken steekt, reageerde op het publiek met een cynisch applausje. Ook stak Lang een duimpje op naar de supporters.