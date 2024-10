Noa Lang keert tegen AZ terug in basis van PSV; ook Rick Karsdorp start

Noa Lang start zaterdagavond voor het eerst sinds 24 augustus weer in de basis van een wedstrijd van PSV. Dat wordt duidelijk uit de opstelling die de Eindhovenaren bekend hebben gemaakt voor de topper tegen AZ. Verder maakt Rick Karsdorp zijn basisdebuut voor de Eindhovenaren, als vervanger van de geschorste Matteo Dams. Het duel in Alkmaar begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De goalie meldde zich in de interlandbreak bij het Argentijnse nationale elftal en kwam, zoals verwacht, niet tot spelen. De verdediging wordt gevormd door Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Laatstgenoemde neemt de plek in van Dams, en geeft Karsdorp daarmee de gelegenheid op rechts zijn basisdebuut te maken.

Op het middenveld vinden er geen wijzigingen plaats ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen Sparta Rotterdam (2-1). Jerdy Schouten, die tijdens de interlandbreak licht geblesseerd was, is fit genoeg om te starten en vormt het controlerende blok met Ismael Saibari, die andermaal de geblesseerde Joey Veerman vervangt. Guus Til is de meest aanvallende middenvelder.

Voorin kiest Bosz ervoor om Johan Bakayoko weer in de basis te laten starten. Op rechtsbuiten krijgt de Belg voorkeur de voorkeur boven Ivan Perisic, die tegen Sparta nog begon. Lang, die het de afgelopen weken steeds met een invalbeurt moest doen omdat hij nog niet helemaal fit was, start voor het eerst in lange tijd weer in de basis. Aanvoerder Luuk de Jong is de spits van dienst.

Het was deze week onzeker of Bosz op de bank zou mogen plaatsnemen in het AFAS Stadion, gezien zijn cynische uitlatingen over arbiter Danny Makkelie. De tuchtcommissie oordeelde dat een voorwaardelijke wedstrijd schorsing genoeg was, en dus zal Bosz gewoon te zien zijn in de dugout.

Bosz hoopt op een scenario als vorig seizoen, toen PSV binnen een kwartier met 0-3 leidde tegen AZ. De oefenmeester stelt echter dat zijn team nog niet op dat niveau zit. “We zitten in de wedstrijden nog niet op het niveau van vorig seizoen, maar op de trainingen wel. Dat gaat in de wedstrijden ook nog wel komen, want we hebben grotendeels dezelfde groep en toen konden ze dat ook."

Bosz besprak op de persconferentie ook de kracht van AZ, en is op zijn hoede. “Ze hebben veel jeugdigheid, dus dan is het misschien wel logisch dat ze onregelmatig presteren. Maar ze kunnen ook uit hun slof schieten, dus we zijn gewaarschuwd.”

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Clasie, Belic; Poku, Mijnans, Van Bommel; Parrott.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Lang.