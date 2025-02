Noa Lang is blij met het optreden van PSV in de Champions League. De Eindhovenaren versloegen Juventus met 3-1 en plaatsten zich zodoende voor de achtste finales van de Champions League. Over de prestaties in de Eredivisie is de excentrieke vleugelaanvaller minder te spreken.

In de PSV heeft de ploeg van Peter Bosz het de afgelopen speelronden behoorlijk uit de vingers laten glippen. In de laatste acht competitiewedstrijden liet het elftal maar liefst veertien punten liggen.

Ajax, daarentegen, won de laatste zeven duels in competitieverband en loste PSV zodoende af als koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers verzamelden na 22 wedstrijden 54 punten, terwijl bij PSV de teller na 23 duels op 52 punten stokt.

Lang vindt het onbegrijpelijk dat Ajax momenteel de beste uitgangspositie heeft voor het kampioenschap. "Als wij met deze selectie geen kampioen worden, hebben we een kutseizoen", wordt de aanvaller geciteerd door Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

"Het zou een schande zijn als dat niet lukt", vervolgt hij op karakteristiek eerlijke wijze. De overwinning tegen Juventus was 'nodig', volgens Lang. "We zullen dit vaker moeten doen, want in de Eredivisie doen we maar wat. Wij moeten makkelijk kampioen kunnen worden, als we deze intensiteit brengen."

De afgelopen weken ondervond Lang een wat stroeve relatie met het PSV-publiek, maar woensdagavond was de relatie wederzijds goed. "Als er zo'n sfeer is als vanavond, word je als speler niet moe. Ik had kramp, maar ben gewoon doorgegaan", aldus de aanvaller.

Voor zijn leermeester had Lang bovendien mooie woorden over. "Bosz is een toptrainer. Wij moeten het zelf doen om dit te kunnen brengen. Het doet me heel goed dat het hele team zoveel support heeft gekregen. Het draait niet om mij, maar om de ploeg. Ik wil nu vooruitkijken en focussen op het winnen van alle prijzen."