Noa Lang tegen Pascal Kamperman: ‘Ik kan het niet mooier maken dan het is, vriend’

Noa Lang vindt Ivan Perisic een legende. Dat zegt de linksbuiten van PSV na afloop van het duel met Fortuna Sittard (4-1 zege) bij ESPN. Perisic tekende voor een hattrick tegen de Limburgers.

“Het is jammer voor Walter dat we geen clean sheet hebben, maar drie punten is het belangrijkst”, blikt Lang terug op de wedstrijd. “Ik denk dat we prima hebben gespeeld.”

Op de vraag wat volgens Lang het grootste verschil tussen PSV en Fortuna is, antwoordt hij: “We zijn wel een iets betere ploeg dan Fortuna. Als wij gewoon ons niveau halen, kunnen zij onmogelijk van ons winnen. Met alle respect naar Fortuna.”

Dé uitblinker bij PSV was zaterdagavond Perisic, zag ook Lang. “Het is toch wel kunst om op de goede plek te staan en zoveel rust te bewaren. Maar Ivan is gewoon een legende en iemand waar ik heel veel van kan leren.”

“Het is gewoon een legende. Hij geeft elke dag honderd procent, is altijd gefocust en altijd tot op het bot gemotiveerd”, gaat Lang verder.

“Ik kan wel heel veel leren van hoe hij leeft voor z’n sport. Daar kan ik wel van genieten. In mijn ogen is het gewoon een legende in het voetbal. Toen ik jong was keek ik al naar hem op het WK. Ik kan er alleen maar van leren.”

Volgende week speelt nummer twee PSV de topper tegen nummer drie Feyenoord, een wedstrijd die mogelijk cruciaal is in de titelstrijd. “We gaan voor de winst, simpel. Ik denk dat wij tegen Feyenoord meestal wel goed spelen. Dus we gaan daarheen om te winnen. Simpel. Ik kan het niet mooier maken dan het is, vriend”, besluit Lang lachend tegenover verslaggever Pascal Kamperman.