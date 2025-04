Noa Lang en één andere speler dienen transferverzoek in en willen vertrekken bij PSV

Noa Lang heeft een vertrekwens ingediend bij de directie van PSV, zo schrijft De Telegraaf woensdagmiddag. De krant schrijft dat de vleugelaanvaller niet de enige is die de deur in Eindhoven achter zich dicht wil trekken in de zomer.

Lang heeft zijn vertrekwens intern kenbaar gemaakt, zo blijkt uit de berichtgeving. In de winterse transferperiode was Napoli nog nadrukkelijk geïnteresseerd in hem, maar toen wilde PSV niet meewerken aan een transfer.

Eerder op de woensdag schreef Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, al dat Walter Benítez bezig is aan zijn laatste weken in het shirt van de club.

De Argentijnse doelman had zelf graag willen blijven, ondanks het feit dat hij over een aflopende verbintenis beschikt. De directie van PSV heeft hem echter geen nieuwe aanbieding gedaan en dus lijkt hij te gaan vertrekken.

Verder gaat ook Joël Drommel vertrekken. De tweede doelman van de regerend kampioen heeft net als Lang zijn transferverzoek ingediend en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De club gaat in de zomer tevens afscheid nemen van Guus Til en Johan Bakayoko, zo luidt het. Het tweetal beschikt over een contract tot medio 2026 en moet worden verkocht om een transfervrij vertrek te voorkomen.



Tot slot schrijft De Telegraaf nog over Lucas Perez. De door tuberculose gevelde aanvaller zal geen wedstrijd meer spelen voor PSV en keert ook niet meer terug op de Herdgang.