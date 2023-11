Nieuwkoop eist met nare aftocht vervelende hoofdrol op in openingsfase Feyenoord

Dinsdag, 7 november 2023 om 21:30 • Lars Capiau • Laatste update: 21:53

Bart Nieuwkoop heeft het veld met een zeer nare hoofdblessure moeten verlaten. De rechtsback van Feyenoord speelde een opmerkelijke hoofdrol in het eerste gedeelte van het Champions League-duel met Lazio, daar hij ook al na 45 seconden spelen tegen een gele kaart aanliep.

De zomeraanwinst moest al heel vroeg in de wedstrijd aan de noodrem trekken. Nadat Mattia Zaccagni hem voorbij snelde, greep Nieuwkoop in aan de rand van de zestien.

Het kwam hem na nog geen minuut spelen op een gele kaart te staan. Niet veel later speelde Nieuwkoop weer een opmerkelijke rol.

Hij verdedigde de bal door het midden uit, maar door ingrijpen van Quilindschy Hartman kon Felipe Anderson niet op doel mikken. Bij die ingreep claimden i Biancocelesti overigens een strafschop, maar die kwam er niet.

Na ruim een kwartier voltrok zich ongetwijfeld het meest vervelende moment van de avond. Na een lelijke botsing met Elseid Hysaj stortte Nieuwkoop met een zichtbaar bebloed gezicht op het veld.

De Albaniër knalde met het hoofd keihard tegen het gezicht van Nieuwkoop aan. Minutenlang werd de rechtsachter behandeld op het veld, waarna hij per brancard het veld moest verlaten.

Arne Slot zag zich daarom genoodzaakt Gernot Trauner in de ploeg te brengen. De Oostenrijker is herstellende van zijn blessure. De Rotterdamse oefenmeester was daarom ook niet van plan om zijn aanvoerder zó vroeg al in de ploeg te brengen.