Nieuwe tegenvaller voor het Nederlands elftal: na Frenkie de Jong ook Koopmeiners niet mee naar het EK wegens blessure

Teun Koopmeiners moet net als Frenkie de Jong het EK aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, zo bevestigt de KNVB middels een persbericht. De 26-jarige middenvelder van Atalanta raakte in de warming-up van het thuisduel met IJsland (4-0) geblesseerd en is dus niet op tijd hersteld om in actie te kunnen komen in Duitsland. Het is nog niet bekend of Koeman een vervanger voor Koopmeiners oproept, waardoor de EK-selectie van Oranje - inclusief Ian Maatsen - voorlopig uit 25 spelers bestaat.

Koopmeiners greep tijdens de warming-up van de wedstrijd tegen IJsland plots naar zijn bovenbeen. Koeman moest daarom snel schakelen en wees Jerdy Schouten aan als zijn vervanger in de basis. De bondscoach vertelde direct na het duel al dat hij niet positief gestemd was over de fysieke gesteldheid van Koopmeiners.

"Bij de eerste bal die hij afwerkt, schiet het in zijn lies”, aldus Koeman tegenover de NOS. “We weten nog niet hoe het is met Koopmeiners. Dat gaan we morgenochtend vroeg zien in de testresultaten. Maar ik heb slechte vermoedens."

De bondscoach ziet na De Jong dus wederom een middenvelder afhaken. Koeman heeft vooralsnog geen vervanger opgeroepen voor Koopmeiners. Maatsen is bij de groep gekomen na het vertrek van De Jong.

Reactie Van Dijk

Ook aanvoerder Virgil van Dijk reageerde na het duel van maandagavond teleurgesteld op het uitvallen van Koopmeiners en De Jong. "Dat is natuurlijk balen, vooral voor hen", aldus de Liverpool-verdediger voor de camera van

"Maar voor ons natuurlijk ook. Het is iets waar we teleurgesteld over zijn, maar goed, we moeten verder en dat gaan we ook doen. We hebben vandaag ook wel wat laten zien, maar dat neemt niet weg dat het wel balen is."

