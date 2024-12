Nieuwe mijlpaal voor zoon van Clarence Seedorf (17) bij AC Milan

Denzel Seedorf, de zoon van voormalig international Clarence, heeft deze week voor het eerst meegetraind met de hoofdmacht van AC Milan. De zeventienjarige middenvelder timmert hard aan de weg bij I Rossoneri.

De naam van Seedorf junior was in de afgelopen dagen veelvuldig terug te vinden in de Italiaanse media. De gretige journalisten smullen ervan dat de zoon van een legende mag meetrainen bij Milan.

Trainer Paulo Fonseca heeft Seedorf junior tijdelijk bij zijn selectie gehaald, om zo de aantallen op orde te brengen. Op het middenveld kampt de huidige nummer acht van de Serie A met diverse blessures, waardoor Amsterdammer Silvano Vos onlangs voor het eerst bij de wedstrijdselectie zat.

Seedorf junior speelt zijn wedstrijden normaliter namens Milan Onder 18. De rechtspoot, die is geboren in Milaan, werd op zijn twaalfde aangenomen in de jeugdopleiding van de Europese grootmacht.

Seedorf junior heeft als controlerende middenvelder grote schoenen om te vullen. Vader Clarence speelde in totaal liefst 432 officiële wedstrijden namens Milan.

Daarin was Seedorf goed voor 62 doelpunten en 68 assists. De voormalig middenvelder won onder meer tweemaal de Champions League met Milan.

Waar Seedorf 87 interlands namens het Nederlands elftal speelde, kan zijn zoon in de toekomst kiezen voor meerdere landen. Naast Oranje zijn Brazilië, Italië en Suriname een optie. Denzel is een van de vier kinderen die Seedorf heeft met de Braziliaanse Luviana, zijn ex-vrouw.