Nieuwe kandidaat voor Ronald Koeman en Oranje? 'Hopelijk helpt Champions League'

Ronald Koeman heeft heel wat te kiezen als het gaat om Nederlandse verdedigers. Iemand die nog wacht op zijn debuut in Oranje, is Sam Beukema. De 25-jarige centrumverdediger van Bologna hoopt dat hier komend jaar verandering in komt.

Koeman maakte onlangs zijn voorselectie voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland in september bekend. De keuzeheer zorgde voor verfrissing door enkele verrassende namen te selecteren, waaronder debutant Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion). Het geduld van Beukema werd echter nog op de proef gesteld.

De Nederlander kan terugkijken op een uitstekend seizoen met Bologna, dat knap vijfde in de Serie A eindigde en daardoor komende maand verzekerd is van een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Corriere dello Sport vraagt Beukema hoe hij zijn kansen in Oranje ziet en legt hem voor dat er ‘twintig Nederlandse verdedigers in de vijf grote competities normaliter basisspeler zijn’.

“Dat is geen goed nieuws voor mij, want ik wacht tussen Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en anderen nog steeds op een oproep voor de nationale ploeg”, reageert Beukema. “Misschien kan de hoofdfase van de Champions League mij daarbij helpen.”

Beukema ziet zelf ook dat er steeds meer talenten zich aandienen. “Tot een paar jaar geleden had Ajax de beste jeugdopleiding. Nu staan AZ en PSV bovenaan. En dan heb je de volgende generatie nog niet gezien.”

De rechtspoot ligt nog tot medio 2027 vast in Bologna en denkt voorlopig nog niet aan een vertrek. “Ik wil me hier doorontwikkelen en in de Champions League spelen. Hopelijk komt Oranje dan vanzelf een keer, maar het is zeker een droom en een doel. Ik praat er ook wel veel met Tijjani Reijnders over”, zei hij in mei in een live-interview bij Rondo van Ziggo Sport.