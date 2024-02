‘Nieuwe Dean Huijsen’ in trek: ‘PSV en Ajax willen hem heel graag hebben’

Ruud Nijstad heeft over belangstelling niets te klagen. Volgens journalist Leon ten Voorde wordt het zestienjarige talent uit de jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo naast Juventus ook op de voet gevolgd door scouts van PSV en Ajax. Nijstad was onlangs al in Turijn om de faciliteiten van Juventus te aanschouwen.

"FC Twente is al een tijdje druk bezig om hem te binden, alleen de concurrentie is moordend", onthult Ten Voorde vrijdag in de podcast De Warming Up van Tubantia. "Die concurrentie komt zelfs uit het buitenland. Hij is bij Juventus geweest, die willen hem heel graag hebben."

"Die doen er ook alles aan om hem binnen te halen. En die jongen is ook al bij PSV op bezoek geweest. PSV en Ajax willen hem ook heel graag hebben. Het is een jeugdinternational en een centrale verdediger uit Vriezenveen. Wat is er nou mooier dan dat een jongen uit Vriezenveen bij Twente gaat spelen?", hoopt Ten Voorde op een langer verblijf van Nijstad in Enschede.

De clubwatcher weet dat Nijstad niet alleen beslist over zijn nabije toekomst. "Het umfeld is heel belangrijk bij zulke jongens. Heb je een stabiele omgeving en zaakwaarnemer? Dat soort jongens hebben al een zaakwaarnemer of een bureau die begeleiding biedt."

"Het is even afwachten welke kant het opgaat. Ik denk, hoe mooi de verhalen ook zijn, dat je als jongen van zestien uit Vriezenveen niet moet willen dat je in een appartementje in Turijn moet gaan zitten", hoopt Ten Voorde dat Nijstad heel goed nadenkt over de volgende stap in zijn loopbaan.

"Ik ben een beetje van de oude stempel. Maar ik denk dan: Zorg dat je in je eigen regio doorbreekt. En als je echt goed bent, komen de clubs vanzelf wel", voegt de Twente-watcher daaraan toe.

Fabrizio Romano maakte maandag melding van de interesse van Juventus in Nijstad. "Het Nederlandse talent Ruud Nijstad heeft vandaag de trainingsfaciliteiten van Juventus bezocht", zo schreef Romano op X. "Morgen (dinsdag, red.) zal hij terugkeren bij Twente."

"Juventus wil Nijstad graag contracteren, om op die manier een vergelijkbare deal op te zetten als eerder met Dean Huijsen gebeurde", aldus de Italiaanse transfermarktexpert. Nijstad is, net als zijn potentiële teamgenoot, een centrumverdediger. De linkspoot wordt gezien als een groot talent in de FC Twente/Heracles Academie.

