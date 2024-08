Nieuwe club meldt zich bij Ajax voor aanvoerder Steven Bergwijn

Leicester City heeft Ajax deze week benaderd voor informatie over Steven Bergwijn, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. Volgens de Italiaanse journalist is het goed mogelijk dat de 26-jarige aanvoerder van de Amsterdamse recordkampioen in de komende weken vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Romano hebben meerdere clubs in de afgelopen weken interesse getoond in Bergwijn, die zelf ook openstaat voor een vertrek bij Ajax. Promovendus Leicester City lijkt de club die het meest recent concreet is geworden.

De transferjournalist schrijft niets over het bedrag dat Ajax verlangt voor Bergwijn. De vleugelflitser ligt in Amsterdam nog tot medio 2027 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro.

Bergwijn heeft er sinds zijn komst van Tottenham Hotspur geen geheim van gemaakt ooit te willen terugkeren in de Premier League. Bij het vermogende Leicester City kan die wens mogelijk in vervulling gaan.

Ajax nam Bergwijn twee zomers geleden voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. De aanvaller strijkt in de hoofdstad een vorstelijk Premier League-salaris op, waardoor de clubleiding bereid is mee te werken aan een vertrek.

Sinds zijn terugkeer in Nederland weet Bergwijn zijn aankoopbedrag nog niet te rechtvaardigen. In 76 officiële wedstrijden namens Ajax was hij goed voor 29 doelpunten en 11 assists.