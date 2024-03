Nieuwe bondscoach Suriname trekt oproep voor Dylan Vente op laatste moment terug

Dylan Vente leek donderdag opgenomen in de voorselectie van de nationale ploeg van Suriname, maar dat nieuws was voorbarig. De spits van Hibernian FC verscheen plotseling op de lijst met de voorlopige selectie, zonder dat hij zelf al een besluit heeft genomen over zijn interlandloopbaan. Dat melden bronnen rond de speler aan Voetbalzone. Inmiddels is het nieuws ook gerectificeerd door de Surinaamse bond (SVB). Verder werd donderdagavond bekend dat Stanley Menzo de nieuwe bondscoach is.

In de voorselectie voor het oefenduel met Martinique stond plots de naam van Vente. De 24-jarige aanvaller uit Rotterdam heeft nooit gespeeld voor Suriname, maar speelde als toptalent van Feyenoord wel tientallen jeugdinterlands namens Oranje. Dat Vente op de voorlopige lijst van de Natio stond zorgde dan ook voor veel verwarring op X.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Screenshot van de eerste gepubliceerde, onjuiste selectie van Suriname.

In de toekomst zou Vente eventueel wel voor Suriname kunnen uitkomen, maar op dit moment is er nog geen sprake van een interlandcarrière voor de Natio. Navraag leert dat de centrumspits wel degelijk Surinaamse roots heeft, maar bronnen rondom de speler melden dat het gerucht verder 'nog niet van toepassing' is.

Uiteindelijk blijkt de vermeende selectie te gaan om een misverstand. Het officiële account van de bond (@officialsvb op Instagram) had in eerste instantie wel een lijst gedeeld met de naam van Vente erop, maar die is nu opnieuw geplaatst. Op de correcte lijst ontbreekt de voormalig clubtopscorer van Roda JC dus.

De eerder geplaatste lijst was echter al snel overgenomen op social media, waardoor het even onduidelijk was. Inmiddels is de lijst gerectificeerd: Vente staat niet meer tussen de overige namen. Aris Limassol-aanvaller Jaden Montnor, die in de tweede versie wel is opgenomen, mag daardoor nog hopen op een oproep voor het oefenduel met Martinique.

Stanley Menzo nieuwe bondscoach

Verder maakte Suriname donderdagavond bekend dat Stanley Menzo de nieuwe bondscoach is. De oud-doelman was in 2022 al eerder hoofdcoach van de nationale ploeg en neemt nu het stokje over van Aron Winter. Brian Tevreden is de nieuwe 'General Manager'. Menzo heeft zich voor twee jaar aan Suriname verbonden.

De volledige voorselectie:

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Warner Hahn, Joey Roggeveen, Ishan Kort Jonathan Fonkel, Jahnilo Wiegel.Stefano Denswil, Navajo Bakboord, Anfernee Dijks, Djevencio van der Kust, Damil Dankerlui, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps, Liam van Gelderen, Radinio Balker, Alierrio Belfort.Dion Malone, Kelvin Leerdam, Dharso Klas, Kenneth Paal, Justin Lonwijk, Shiloh ‘t Zand, Renske Adipi.Florian Josefzoon, Sheraldo Becker, Mitchel te Vrede, Yanic Wildschut, Luciano Slagveer, Leandro Kappel, Jeredy Hilterman, Virgil Misidjan, Ché Nunnely, Jaden Montnor, Tyrone Conraad, Jamihlio Rigters.