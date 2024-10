'Niet langer tirannie bij Paris Saint-Germain: spelers opgelucht door vertrek Kylian Mbappé'

Binnen Paris Saint-Germain heerst opluchting over het vertrek van Kylian Mbappé richting Real Madrid. Dit meldt Foot Mercato dinsdag op basis van bronnen rondom de Franse topclub. Mbappé koos er afgelopen zomer na zeven jaar in Parijs voor om naar Spanje te vertrekken.

De spelers van PSG willen volgens bovengenoemd medium liever niet bij naam genoemd worden. Mbappé werd vanwege zijn kwaliteiten gewaardeerd binnen de spelersgroep, maar men is aan de andere kant blij dat de sterspeler niet langer bij PSG onder contract staat.

Naar verluidt voelen de spelers van PSG dat er na het zomerse vertrek van Mbappé minder druk is rondom de Parijse club. Daarnaast voelt de spelersgroep van trainer Luis Enrique zich vrijer op de trainingen en tijdens wedstrijden. Het spel is niet alleen meer toegespitst op het bedienen van Mbappé.

Foot Mercato weet voorts te melden dat Fayza Lamari, de moeder en tevens zaakwaarnemer van de razendsnelle aanvaller, niet bijster populair was in PSG-kringen. Lamari wekte regelmatig de woede van de entourages van andere spelers en werd spottend 'de tiran' genoemd.

Met het vertrek van Mbappé, en dus ook Lamari, is de sfeer in en rondom PSG plotseling een stuk beter, zo klinkt het vanuit Parijs. In de VIP-boxen van het Parc des Princes, waar de families en vrienden van de spelers samenkomen, wordt nu vrijuit gepraat.

Vorig seizoen was dat nog heel anders. Toen zorgde de aanwezigheid van Lamari voor de nodige spanningen op het ereterras tijdens de thuiswedstrijden van PSG, dat dinsdagavond Arsenal treft in de Champions League.

Mbappé maakte afgelopen zomer gebruik van zijn transfervrije status om naar Real Madrid over te stappen. De sterspeler verliet PSG met zes landstitels en 256 goals achter zijn naam, waardoor hij topscorer aller tijden is van de Franse grootmacht.