Dirk Kuijt is lovend: 'Niemand had verwacht dat hij het zó goed zou doen'

Dirk Kuijt is lovend over het werk dat Arne Slot verricht bij Liverpool. De trainer van Beerschot speelde zelf zes jaar lang bij the Reds, maar wist nooit beslag te leggen op de Premier League. Kuijt zou het een geweldige prestatie vinden als Slot de titel pakt in zijn eerste jaar, zo vertelt hij in gesprek met The Athletic.

“Dat zou gigantisch zijn”, steekt de oud-voetballer van wal. “Dat zou een prestatie zijn die niemand ooit zal vergeten.” Kuijt weet als geen ander hoelang de fans van Liverpool moesten wachten op een landstitel, totdat het in 2020 weer zover was.

“Dat was een slechte tijd (de coronapandemie, red.) voor iedereen ter wereld, maar helemaal voor Liverpool-supporters omdat ze het succes niet normaal konden vierden. We hebben allemaal de feestjes gezien na Champions League-titels, maar ik denk dat een Premier League-titel nóg meer betekent voor de mensen. Het zal een gekkenhuis zijn in het stadion en de stad.”

Kuijt is daarnaast lovend over Slot. “Ik was heel blij toen hij naar Liverpool ging, omdat ik wist waartoe hij in staat was nadat hij het zo goed had gedaan bij Feyenoord. Niemand had verwacht dat hij het zó goed zou doen bij Liverpool, behalve misschien Arne zelf.”

“Hij heeft het voor elkaar gekregen om door te bouwen op het werk van Jürgen Klopp en het op zijn eigen manier te doen. Ja, hij nam een ontzettend goed team over, maar hoe snel hij het voor elkaar kreeg om de spelers op zijn manier te laten spelen was ongelooflijk. Hij heeft de Premier League-duels er af en toe makkelijk uit laten zien”, vervolgt de oud-Feyenoorder.

Kuijt weet nog dat veel mensen zeiden dat de opvolger van Klopp het moeilijk zou gaan krijgen. “Maar Arne heeft Liverpool heel snel naar zijn hand gezet. Als ik naar Liverpool kijk, lijkt het soms alsof ik naar zijn AZ- en Feyenoord-teams kijk. Dat voetbal bij die clubs laten zien is knap, maar het is een compleet ander verhaal om de beste spelers ter wereld te laten geloven in jouw manier van spelen.”