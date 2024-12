Nick Viergever wijst direct na afloop overduidelijk verschil tussen Ajax en PSV aan

PSV is veel beter in het positiespel dan Ajax, zo oordeelt Nick Viergever woensdagavond voor de camera’s van ESPN. De 35-jarige aanvoerder van FC Utrecht speelde in vier dagen tijd tegen beide topclubs, bij wie hij in het verleden zelf onder contract stond.

Viergever droeg tussen 2014 en 2018 het shirt van Ajax. In totaal kwam de linkspoot tot 119 officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists. Met Ajax won Viergever geen prijzen.

In de zomer van 2018 maakte Viergever een transfervrije overstap naar rivaal PSV. In Eindhoven kwam hij tot 104 officiële duels, 3 doelpunten en 1 assist. Met PSV won Viergever de Johan Cruijff Schaal.

Woensdag keerde Viergever voor negentig minuten terug in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd tussen Ajax en Utrecht eindigde in 2-2. “Een punt is meer dan verdiend, denk ik. Ik denk zelfs dat we deze wedstrijd eigenlijk wel hadden kunnen winnen. We kregen nog een paar grote kansen.”

Kenneth Perez stelt Viergever de vraag of het een groot verschil is om tegen Ajax of PSV te spelen. Afgelopen zondag ging Utrecht in eigen huis met 2-5 ten onder tegen de Eindhovenaren. “Ja, maar dat is ook de fase waarin Ajax zit. PSV is verder in het positiespel. De jongens zijn op elkaar ingespeeld.”

“PSV heeft de kwaliteiten om op ieder moment dat je niet goed doordekt of wanneer je een foutje maakt het verschil te maken”, gaat Viergever verder. “PSV is tot nu toe de beste ploeg, dat lijkt me duidelijk zo.”

In de komende week speelt Ajax twee belangrijke en lastige wedstrijden. Zondag reizen de Amsterdammers af naar Alkmaar, waar AZ de volgende tegenstander is. Vervolgens ontvangt Ajax op donderdag Lazio in het kader van de Europa League.