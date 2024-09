Nick Olij is na afloop van Willem II - Sparta duidelijk over zijn toekomst

Nick Olij blijft bij Sparta, zo laat de 29-jarige doelman na afloop van het duel tegen Willem II (1-2 overwinning) weten voor de camera van ESPN. De doelman werd deze transferperiode meerdere malen in verband gebracht met een vertrek bij Sparta, maar zover gaat het deze zomer niet komen.

Olij wordt gevraagd of hij in de slotdagen van de transferperiode nog hoopt op een mooie stap. “Nee, want ik blijf”, reageert hij resoluut. Of hij de afgelopen dagen daar nog mee bezig is geweest, is hij ook duidelijk. “Nee, helemaal niet.”

“Afgelopen dinsdag kregen we te horen dat de transfer naar de club waar we mee bezig waren afketste”, vervolgt de doelman. “De laatste periode hebben we nog contact gehad met een andere club, maar dat ging ook niet door.”

“Daar werd een keeper niet verkocht”, verklaart Olij, die mogelijk doelt op de situatie bij Feyenoord, waar Justin Bijlow zijn transfer naar Southampton zag afketsen. Eerder was al bekend dat Feyenoord contact had gezocht met de Sparta-doelman over een eventuele transfer.

“Dan is het eigenlijk heel simpel”, gaat Olij verder. “Ik ga dan ook niet mooi weer spelen, ik blijf gewoon bij Sparta. Ik heb vanaf het begin aangegeven dat ik dat geen schande vind en dat ik me heel goed voel om hier te spelen. Daar ben ik ook gewoon blij mee.”

Olij gaf eerder aan open te staan voor een stap hogerop, maar kiest er nu toch voor om bij Sparta te blijven. Deze winter stond Olij al in de belangstelling van FC Kopenhagen, maar toen sloeg de doelman de aanbieding af.

Olij kreeg deze week ander mooi nieuws. De doelman werd door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Bosnië & Herzegovina en Duitsland. Olij debuteerde nog niet in Oranje, maar zat al wel eerder bij de selectie.