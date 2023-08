Nick Marsman ziet uniek seizoen met Messi, Busquets en Alba in rook opgaan

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 10:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:09

Nick Marsman is niet langer speler van Inter Miami, zo heeft de club vrijdagavond bekendgemaakt via de officiële kanalen. Het contract van de 32-jarige doelman wordt per direct ontbonden. Inter Miami maakt daarmee gebruik van een speciale regeling in de Major League Soccer (MLS).

Voor clubs in de MLS is het met ingang van dit seizoen toegestaan om van maximaal één speler het contract op te zeggen om zo ruimte te maken in het salarishuis. Door de komst van onder meer Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba heeft Inter Miami van die regeling gebruikgemaakt. Gevolg is dus dat Marsman per direct clubloos is.

De doelman had nog een contract tot het einde van dit kalenderjaar, maar kan dus nu al op zoek naar een nieuwe uitdaging. Door het besluit van de club ziet Marsman een droomseizoen met de drie Barça-iconen in rook opgaan. Eerder liet hij zich bij ESPN nog uit over de komst van Messi. "Wij lopen van het trainingscentrum naar het stadion zonder beveiliging voorafgaand aan een wedstrijd. Ik denk dat Inter Miami er nog niet klaar voor is."

Marsman speelde sinds 2021 voor Miami, de club van mede-eigenaar David Beckham. Afgelopen seizoen kwam de Zwollenaar niet in actie in de MLS. De club staat er vooralsnog niet al te best voor in de Eastern Conference van de MLS. Met 18 punten uit 22 wedstrijden is het hekkensluiter. Om zich te plaatsen voor de play-offs om het kampioenschap aan het einde van het seizoen moet de club minimaal als negende eindigen.