Neymar heeft zijn landgenoten bij Real Madrid gewaarschuwd voor Kylian Mbappé, zo vertelt journalist Cyril Hanouna tegen Europe 1. Het is een publiek geheim dat Neymar en de 25-jarige superster van de Koninklijke een moeizame relatie hadden bij Paris Saint-Germain. De Braziliaan van Al-Hilal zou zijn landgenoten daarom hebben verteld dat de samenwerking ‘een catastrofe, een hel’ was.

Neymar en Mbappé kwamen in de zomer van 2017 voor respectievelijk 222 miljoen euro en 180 miljoen euro naar PSG. Het tweetal kende een succesvol begin van de samenwerking, maar hoe hoger de ster van Mbappé rees, hoe moeizamer de relatie werd.

Hanouna vertelt zelfs dat de twee nooit een goede relatie hebben gehad. “Het is altijd oorlog geweest tussen Mbappé en Neymar”, zo klinkt het. Laatstgenoemde vertrok vorig jaar zomer bij PSG om zich te voegen bij het Saudi-Arabische Al-Hilal, terwijl Mbappé in juli zijn handtekening zette onder een contract bij Real Madrid.

Voordat de Fransman ook maar een bal had aangeraakt bij de Koninklijke waren Éder Militão, Vinícius Júnior, Rodrygo en Endrick al gewaarschuwd door Neymar. “Ze zijn vrienden met hem”, zegt Hanouna.

“Ze hebben een bericht van Neymar gehad waarin hij ze waarschuwt voor Mbappé. Neymar zei daarin dat het ‘een catastrofe, een hel’ was om met hem samen te werken bij Paris Saint-Germain."

Mbappé is in ieder geval goed begonnen aan zijn tijdperk bij Real Madrid. De teller staat inmiddels op vier doelpunten in zes wedstrijden, waaronder één goal in het gewonnen UEFA Super Cup-duel met Atalanta (2-0). De aanvoerder van les Bleus moest wel vier competitiewedstrijden wachten op zijn eerste goal in LaLiga.

Neymar raakte kort na zijn komst in Saudi-Arabië zwaar geblesseerd aan zijn knie en staat sindsdien aan de kant. De verwachting is dat de Braziliaan in november weer zijn rentree kan maken. Neymar ligt nog tot medio 2025 vast bij Al-Hilal.