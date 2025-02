Neymar komt met opmerkelijke verklaring voor verlies tegen Memphis

Neymar speelde donderdagnacht alweer zijn derde wedstrijd voor de Braziliaanse club Santos. De Braziliaan kwam in actie tegen het Corinthians van Memphis Depay. De wedstrijd eindigde 2-1 in het voordeel van de Nederlander. De Braziliaanse superster kwam na afloop in een interview bij TV Record met een bijzondere verklaring voor het verlies van zijn ploeg.

Tot aan de vorige wedstrijd had Neymar nog geen duel verloren met Santos. Ook maakte hij zelf steeds meer minuten, waar de voormalig Barça-speler blij mee is. “Fysiek gaat het steeds beter. Ik word niet zomaar fit, maar binnen drie wedstrijden ben ik wel honderd procent.”

Dat het de afgelopen wedstrijd niet helemaal wilde vlotten voor de Braziliaan had volgens hem te maken met een belangrijk aspect van de wedstrijd. “Met alle respect voor Penalty, het bedrijf dat de ballen maakt, maar deze ballen kunnen echt nog een stuk beter. Ook de trainer van Flamengo, Filipe Luís, zei dit al en ik ben het met hem eens. Een verbeterde bal zou ons echt kunnen helpen om kampioen te worden.”

Santos stond bij rust al met 2-0 achter door twee goals van de Braziliaan Yuri Alberto. Memphis had een belangrijke rol bij het eerste doelpunt met een assist. Uiteindelijk maakte Guilherme Augusto nog de aansluitingstreffer voor het team van Neymar, maar het bleek te laat te zijn.

In Brazilië werkt de competitie heel anders dan bijvoorbeeld de Eredivisie. Naast de reguliere competitie wordt hier ook een staatscompetitie gespeeld. Hierin doen alle clubs uit de Braziliaanse Série A mee. Deze ploegen worden ingedeeld in hun eigen district. Elk district kiest voor hun eigen competitievorm. In het district van Neymar en Memphis (São Paulo) spelen zestien teams, verdeeld over groepen van vier. Elk team speelt in dit district tegen alle teams uit de andere groepen, maar niet tegen teams uit de eigen groep.

Als alle groepswedstrijden zijn gespeeld, gaan de beste twee teams van elke groep door naar de kwartfinale. Uiteindelijk blijft er in elk district een staatskampioen over. Dit heeft echter minder waarde dan de reguliere competitie. Die wordt over een kalenderjaar gespeeld en begint op 29 maart.

Voor Neymar en zijn Santos staat maandag 17 februari alweer de volgende wedstrijd op het programma. Memphis speelt in diezelfde competitie op zaterdag 15 februari. Voor de Nederlander staan nog twee wedstrijden op het programma, plus de voorrondes van de Copa Libertadores, voordat de reguliere competitie weer begint.