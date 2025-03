Newcastle United laat Arne Slot met lege handen achter en grijpt eerste prijs na 70 jaar

Newcastle United heeft voor het eerst in 70 jaar weer een prijs gewonnen. De mannen van Eddie Howe versloegen the Reds van Arne Slot met 1-2 in de finale van de Carabao Cup, dankzij doelpunten van Dan Burn en Alexander Isak. Bij Liverpool was Federico Chiesa verantwoordelijk voor de treffer.

Bij Liverpool stonden Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk aan de aftrap op Wembley. Slot had een plaats onder de lat ingeruimd voor Caoimhín Kelleher en gaf Diogo Jota de voorkeur boven Darwin Núñez in de punt van de aanval. Door blessures bij Trent-Alexander Arnold en Connor Bradley was Jarell Quansah noodgedwongen de rechtsback bij Liverpool. Cody Gakpo begon op de bank. Bij Newcastle ontbrak de geblesseerde Sven Botman.

Beide ploegen kwamen aftastend voor de dag in de eerste helft en namen weinig risico. Het eerste gevaarlijke moment was voor Liverpool. Luis Díaz werd gezocht in de diepte, maar kwam niet aan de bal doordat Kieran Trippier in de zestien de bal met zijn hand leek te beroeren. Het luidde protest van de Colombiaan werd door scheidsrechter John Brooks weggewuifd en ook VAR Stuart Attwell greep niet in.

Daarna was het de beurt aan Newcastle, dat langzaam uit zijn schulp begon te kruipen. Eerst werd aanvoerder Bruno Guimarães gevaarlijk met een kopbal uit een vrije trap, maar Kelleher bracht redding. Even later was het alsnog raak, nadat Burn een corner van Trippier snoeihard in de verre hoek kopte: 0-1.

Liverpool kreeg gelijk daarna een mogelijkheid om wat terug te doen. Diaz kopte de bal op een presenteerblaadje naar Jota, maar de Portugees raakte de bal totaal verkeerd.

Na rust leken The Magpies op 0-2 te komen, maar door de goal van Isak ging een streep wegens buitenspel. Een goal bleef echter niet lang uit. Na een goede voorzet van Tino Livramento was het Jacob Murphy die de bal perfect met het hoofd neerlegde voor Isak. De Zweed twijfelde niet en schoot genadeloos raak: 0-2.

De wedstrijd brak volledig open en Slot zag Liverpool bijna direct wat terugdoen. Curtis Jones haalde schitterend uit, maar zag Nick Pope geweldig redding brengen. Daarna was het Newcastle dat de wedstrijd kon beslissen. Na goed voorbereidend werk van Harvey Barnes kreeg Isak een gouden kopkans van dichtbij. Kelleher hield Liverpool met een cruciale redding in leven. Newcastle bleef stormen en ging op jacht naar een derde treffer. Die kwam er niet en in de blessuretijd deed Chiesa wat terug: 1-2. De goal werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR keurde de goal alsnog goed. Howe zag de bui al hangen, maar een comeback van the Reds bleef uit.



Voor het eerst in 70 jaar mogen The Geordies weer een prijs aan de prijzenkast toevoegen. Voor Eddie Howe is het zijn eerste trofee als trainer van Newcastle en de tweede in zijn carrière, na zijn Championship-winst met Bournemouth in 2014/15. Voor Arne Slot betekent de verloren finale dat Liverpool, na uitschakelingen in de Champions League en FA Cup, nu alles zal richten op het winnen van de Premier League.