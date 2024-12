Neville voelt mee met Zirkzee nadat supporters van Manchester United aanvaller uitjouwen

Een pijnlijke avond voor Joshua Zirkzee. De Nederlandse aanvaller werd namelijk al na 32 minuten gewisseld in de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Newcastle United. De bezoekers uit het noordoosten van Engeland stonden op dat moment al met 0-2 voor en hadden diverse kansen om de score op Old Trafford uit te breiden.

De dominantie van Newcastle United zorgde voor frustratie bij Rúben Amorim, die zich zat te verbijten langs de zijlijn en lijdzaam moest toezien hoe Manchester United nauwelijks in het stuk voorkwam.

De Portugese manager zag zijn ploeg enorm ploeteren in de eerste helft en besloot daarom al na ruim een halfuur in te grijpen door middel van een wissel.

Amorim besloot om Zirkzee naar de kant te halen en die keuze viel goed bij de aanhang van Manchester United. Er klonk namelijk gejuich toen de zichtbaar balende aanvaller de aftocht blies. Kobbie Mainoo was zijn vervanger, in een poging om weer grip te krijgen op de wedstrijd.

Oud-verdediger Gary Neville voelt mee met Zirkzee na diens pijnlijke wissel. ''Ik heb echt medelijden met hem'', zo klonk het na de wisselbeurt bij Sky Sports.

''Ik weet dat hij ontzettend veel geld verdiend bij Manchester United, maar het is natuurlijk ook een mens. Hij wordt in principe uitgejouwd door zijn eigen supporters en dat is best wel heftig'', neemt Neville het in zijn analyse op voor Zirkzee.