Nederlandse scheidsrechter treedt plotseling ruim 2200 kilometer verderop op als VAR

De kwartfinale van het Turkse bekerduel tussen Besiktas en Göztepe heeft donderdagavond een Nederlands tintje. Pol van Boekel is door de Turkse bond namelijk aangesteld als videoscheidsrechter bij de wedstrijd.

In Turkije wordt er door het publiek steeds vaker gevraagd om buitenlandse inbreng bij (belangrijke) duels om de neutraliteit van de arbitrage te waarborgen. Op het veld staan alleen nog Turkse scheidsrechters, maar in de videokamer zitten wel vaker buitenlandse arbiters.

Het is niet voor het eerst dat Van Boekel een buitenlands avontuur aangaat. De Nederlander was op 9 maart ook al VAR bij het Süper Lig-duel tussen Alanyaspor en Galatasaray (1-2). Daarnaast maakte hij afgelopen september zijn opwachting als video-arbiter in Saudi-Arabië bij de wedstrijd Al-Ettifaq - Al-Nassr.

Van Boekel is van mening dat het vak videoscheidsrechter specialistisch is. Hij wil zich steeds meer focussen op zijn rol als VAR, zo gaf hij onlangs aan in gesprek met De Limburger.

Toch kreeg de Nederlander ook kritiek in Europa. Zo ging hij in de Champions League in de fout tijdens het duel tussen Club Brugge en Atalanta door Halil Umut Meler niet naar de kant te roepen bij een controversieel penaltymoment.

Bovendien kreeg hij begin maart felle kritiek van Fenerbahçe-trainer José Mourinho. De coach vond dat hij benadeeld werd tegen Rangers en dat hij minimaal drie strafschoppen had moeten krijgen. “Als je er geen drie krijgt, moet je er twee krijgen. En anders één. Als je er geen één krijgt, dat is heel vreemd”, zei Mourinho.

“Vandaag hadden we met Pol van Boekel iemand die beschouwd wordt als een van de beste VAR’s ter wereld. En zelfs hij zag de drie duidelijke strafschoppen niet”, zei Mourinho.