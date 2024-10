Nederlands elftal zakt weg op FIFA-ranglijst na flaters in Nations League

Het Nederlands elftal zakt naar de achtste plaats op de FIFA-ranglijst, zo is donderdag duidelijk geworden. Portugal is Oranje inmiddels voorbij. De daling heeft te maken met de tegenvallende resultaten in de meest recente interlandperiode.

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman voorkwam in de poulefase van de Nations League op het nippertje een nederlaag tegen Hongarije: 1-1. Denzel Dumfries tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker, nadat Virgil van Dijk met rood was weggestuurd.

Drie dagen later had Oranje heel weinig in te brengen tegen Duitsland. Nederland hield nog wel lange tijd stand, maar stapte uiteindelijk met een 1-0 nederlaag van het veld in de Allianz Arena.

Eén en ander heeft als gevolg dat het Nederlands elftal de zevende plaats moet afstaan aan Portugal en voorlopig nummer acht is. Italië doet de tiende plaats over aan Colombia en mag zich voorlopig nummer negen noemen.

Er zijn verder geen wijzigingen te bespeuren in de top tien. Regerend wereldkampioen Argentinië blijft bovenaan staan, met Frankrijk en Europees kampioen Spanje die de top drie compleet maken. Daarachter volgen Engeland, Brazilië en België.

Het Nederlands elftal komt volgende maand weer in actie in de Nations League. Op 16 november komt Hongarije, dat onlangs dus een punt pakte tegen Oranje, op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje gaat drie dagen later op bezoek bij Bosnië en Herzegovina. Die opponent werd in september nog met ruime cijfers verslagen in het Philips Stadion: 5-2.