Nederlands elftal verliest heroïsch gevecht van Spanje op strafschoppen

Het Nederlands elftal is zondag in de kwartfinale van de Nations League uitgeschakeld door Spanje. Na een heroïsch gevecht van 120 minuten, waarin Oranje tot driemaal toe een achterstand goedmaakte, stond een 3-3 eindstand op het scorebord. Een strafschoppenserie moest uitkomst bieden, waarin Spanje dankzij missers van Noa Lang en Donyell Malen te sterk bleek: 5-4 na penalty's. De tegenstander in de halve finale van de Nations League, die in juni verdergaat, wordt Frankrijk, dat zondag via strafschoppen won van Kroatië.

Ian Maatsen was bij Oranje de vervanger van de geschorste Jorrel Hato, die rood kreeg in de heenwedstrijd. Het was de enige wijziging die Koeman doorvoerde. Bij Spanje maakte Dean Huijsen zijn basisdebuut. Voorin kreeg Mikel Ayorzabal de voorkeur boven Álvaro Morata.

Nederland begon uitermate zwak aan de wedstrijd. Het ging in de zesde minuut mis bij Jan Paul van Hecke, die in de rug liep bij Mikel Oyarzabal en een penalty veroorzaakte. Laatstgenoemde schoot van elf meter onberispelijk binnen: 1-0.

Het had binnen het kwartier nog erger kunnen worden voor Oranje, maar een doelpunt van Oyarzabal werd vanwege nipt buitenspel afgekeurd. Even later kreeg Nico Williams de bal bij een enorme kans een-op-een niet voldoende voorbij doelman Bart Verbruggen, die redding bracht.

De eerste doelpoging van het Nederlands elftal volgde in de 23ste minuut, toen Justin Kluivert van afstand net over schoot. Nederland had daarna meestentijds de bal, maar creëerde voor rust geen enkele kans.

Bij het begin van de tweede helft werd Spanje direct gevaarlijk, maar Frenkie de Jong kon met een tackle nabij de doelpaal Dani Olmo nog net van de bal zetten. Aan de overzijde werd Nederland voor het eerst echt gevaarlijk. Kluivert dook vrij op schuin voor het doel van Spanje, maar doelman Unai Simón bracht redding.

Nederland versierde in de 52ste minuut een penalty, toen Memphis bij een voorzet licht werd vastgepakt door Robin Le Normand. Memphis ging zelf achter de bal staan en schoot die verwoestend de kruising in: 1-0. Even later vuurde Memphis van zeventien meter een hard schot af richting linkeronderhoek, dat knap gepareerd werd door Simón.

Oranje zocht naar een tweede treffer, maar werd in de 67ste minuut in de counter geslacht. Williams omspeelde Van Hecke en hield daarna fenomenaal het overzicht met een breedtepass op de vogelvrije Oyarzabal. De spits van Spanje stuitte op de snel uitgekomen Verbruggen, maar kon in de rebound alsnog binnenkoppen: 2-1.

Nederland moest andermaal in de achtervolging. Koeman voerde in de 78ste minuut een drievoudige wissel door, die uitstekend uitpakte. Invaller Xavi Simons hield een minuut na zijn entree fantastisch het overzicht en speelde de vrije Maatsen aan. De linksback vuurde de bal diagonaal vernietigend in de verre kruising: 2-2.

Een minuut voor tijd kwam Nederland via een fraaie aanval dicht bij een winnende treffer. Maatsen zocht Memphis, die de bal van dichtbij net niet voorbij Simón wist te tikken. Er volgde een verlenging, waarin Spanje in de 103de minuut weer op voorsprong kwam. Yamal controleerde een lange bal van achteruit fantastisch, dribbelde naar binnen om Maatsen heen en schoot onberispelijk binnen, een prachtig doelpunt: 2-3.

Nederland slaagde er in de tweede helft van de verlenging voor de derde keer in om terug te komen. Simons tikte in de 108ste minuut de bal voorbij Simón, die de middenvelder onderuit gleed: opnieuw een strafschop. Simons eiste de bal op en schoot hem perfect in de rechteronderhoek, al zat Simón er dichtbij: 3-3.

Er volgde een strafschoppenserie, waarin beide landen hun eerste pogingen raak schoten. Lang miste de vierde namens Nederland, maar dat deed vervolgens ook Yamal namens Spanje. Een misser van Malen bij de zesde poging werd Oranje fataal. Pedri maakte de beslissende voor Spanje: 5-4.