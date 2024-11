De UEFA heeft donderdag de definitieve potindeling van de Europese kwalificatiereeks voor het WK 2026 bekendgemaakt. Nederland zit in pot 1 en ontloopt daarmee de sterkst mogelijke tegenstanders.

Van Nederland was al bekend dat het in pot 1 terecht zou komen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman dankt die beschermde status aan zijn kwartfinaleplaats in de Nations League. Alle landen die zich daarvoor hebben geplaatst zitten in de hoogste pot.

Nederland ontloopt daardoor sowieso Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Italië, Denemarken, Kroatië, Engeland, België, Zwitserland en Oostenrijk.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK 2026, dat in Canada, de Verenigde Staten en Mexico gehouden wordt. De nummer twee uit de groep krijgt een herkansing via de play-offs.

In dat licht zal Oranje hopen op een relatief gunstige tegenstander uit pot 2. Turkije, Noorwegen, Zweden en Servië zijn enkele gevaarlijke landen uit die pot.

Oranje zal bij de loting gekoppeld worden aan drie of vier tegenstanders. Als Nederland de halve finale van de Nations League haalt, komt het in een poule van vier landen terecht. Anders zal het uitkomen in een poule van vijf landen.

De loting wordt op 13 december verricht in Zürich. Rusland is uitgesloten van deelname.

De volledige potindeling:

Pot 1: Nederland, Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk, Italië, Denemarken, Kroatië, Engeland, België, Zwitserland, Oostenrijk.

Pot 2: Oekraïne, Zweden, Turkije, Wales, Hongarije, Servië, Polen, Griekenland, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Noorwegen.

Pot 3: Schotland, Slovenië, Ierland, Albanië, Noord-Macedonië, Georgië, Finland, IJsland, Noord-Ierland, Montenegro, Bosnië en Herzegovina, Israël.

Pot 4: Bulgarije, Luxemburg, Kosovo, Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan, Azerbeidzjan, Cyprus, Faeröer, Estland, Letland, Litouwen.

Pot 5: Moldavië, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.