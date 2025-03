Nederlands elftal geeft in Nations League na rode kaart voor Hato voorsprong weg tegen Spanje

Het Nederlands elftal heeft zondag in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Nations League gelijkgespeeld tegen Spanje. Oranje kwam na een fout van Jorrel Hato al vroeg op achterstand, maar herpakte zich uitstekend en kwam op voorsprong via goals van Cody Gakpo en Tijjani Reijnders. Hato werd in de 82ste minuut met direct rood van het veld gestuurd, waarna in blessuretijd de gelijkmaker van Spanje volgde: 2-2. De return is zondag in Mestalla, Valencia.

Het Nederlands elftal raakte vlak voor de aftrap Jurriën Timber kwijt door ziekte. De rechtsback van Arsenal zou starten, maar werd vervangen door Lutsharel Geertruida. Justin Kluivert kreeg de kans op 10, terwijl Jeremie Frimpong rechts voorin de voorkeur genoot boven Xavi Simons. Memphis Depay keerde na negen maanden terug als basisspeler.

Het ging in de negende minuut helemaal mis met Jorrel Hato, die een bal slecht aannam en hem daarna simpel verspeelde aan Lamine Yamal. De fout werd genadeloos afgestraft door Nico Williams, die van dichtbij kon binnenschieten: 0-1.

Nederland had even tijd nodig om zich over die teleurstelling heen te zetten, maar speelde daarna een uitmuntend restant van de eerste helft. De eerste kans was in de 22ste minuut bij een hoekschop voor Virgil van Dijk.

Het overwicht van Oranje leverde in de 28ste minuut de gelijkmaker op. Na goed werk op rechts van Frimpong kon Kluivert de bal vanuit de as doortikken naar Gakpo. De linksbuiten van Liverpool schoot overtuigend binnen in de korte onderhoek: 1-1.

Vlak voor rust maakte Dean Huijsen zijn debuut voor Spanje. De geboren Amsterdammer kwam erin voor de geblesseerde Pau Cubarsí en werd door het Oranje-publiek in De Kuip uitgefloten bij elk balcontact. Bijna was het Nederlands elftal met een voorsprong de rust in gegaan, maar het schot van Tijjani Reijnders kuste de bovenkant van de lat.

Het tweede doelpunt van Oranje viel in de eerste minuut van de tweede helft. Frimpong zette een een-twee op met Reijnders en legde de bal vanaf de rechterflank uitstekend weer terug naar de middenvelder van AC Milan. Reijnders vond met een goed geplaatst schot het net: 2-1.

Na een uur spelen was er opnieuw gevaar van Oranje. Memphis vond Gakpo, maar het schot van de linksbuiten miste kracht. In de laatste van de tweede helft werd Spanje sterker. Nederland moest steeds verder achteruit en kwam in de 72ste minuut goed weg bij een gevaarlijke voorzet van Dani Olmo.

Het werd billenknijpen voor Oranje toen in de 82ste minuut een rode kaart volgde voor Hato. De linksback van Ajax belandde in een poging de bal te veroveren met zijn voet op de enkel van Robin Le Normand. Koeman greep direct in en bracht met Matthijs de Ligt in plaats van Memphis een extra verdediger. Het kon niet voorkomen dat Spanje in blessuretijd op gelijke hoogte kwam. Een hard schot van Nico Williams werd door Verbruggen voor de voeten gekaatst bij Mikel Merino, die simpel binnentikte: 2-2.