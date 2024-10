Nederlands elftal begint met Quinten Timber als basisdebutant tegen Hongarije

Ronald Koeman heeft de opstelling bekendgemaakt waarmee het Nederlands elftal vrijdagavond aantreedt tegen Hongarije. De bondscoach kiest in de Nations League-wedstrijd voor basisdebutant Quinten Timber op het middenveld. Joshua Zirkzee start als centrumspits. De wedstrijd begint om 20:45 uur in de Puskás Aréna in Boedapest en is live te zien op NPO 3.

Bart Verbruggen staat vrijdagavond zoals verwacht onder de lat bij het Nederlands elftal. Mickey van de Ven is als linksback de vervanger van de geblesseerde Nathan Aké. De verdediging wordt zoals verwacht gecompleteerd door Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. Laatstgenoemde miste de interlandperiode in september vanwege een blessure, maar was op het EK een vaste basisspeler.

Op het middenveld moet Nederland het stellen zonder de geblesseerde Jerdy Schouten. De middenlinie wordt gevormd door Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Quinten Timber. Voor laatstgenoemde is dat zijn eerste keer in de basis van Oranje.

Links voorin blijft Cody Gakpo verzekerd van zijn plek in het elftal, terwijl Xavi Simons opnieuw hangend vanaf rechts komt. Centraal voorin is de keuze van Koeman gevallen op Zirkzee, waardoor Brian Brobbey genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Koeman moet het in de interlandperiode stellen zonder een groot aantal spelers dat geblesseerd of niet fit genoeg is om volledig inzetbaar te zijn. Naast de net herstelde Frenkie de Jong zijn ook Aké, Teun Koopmeiners, Jan Paul van Hecke, Schouten, Jurriën Timber, Joey Veerman en Wout Weghorst niet van de partij.

Nederland staat er na de overwinning tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en het gelijkspel tegen Duitsland (2-2) goed voor in Groep 3 van League A in de Nations League.

Na het uitduel van vrijdag in Hongarije volgt voor Oranje maandagavond een uitwedstrijd tegen Duitsland.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber, Reijnders; Simons, Zirkzee, Gakpo.