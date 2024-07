Nederland ziet Spanje, maar vooral Turkije reuzensprong maken op FIFA-ranking

Nu het EK en de Copa América voorbij zijn, heeft de FIFA de nieuwe wereldranglijst gepubliceerd. Nederland blijft daarop zevende, terwijl Europees kampioen Spanje van de achtste naar de derde plek klimt. Iets verder naar onderen maakt Turkije een reuzensprong: de tegenstander van Oranje in de kwartfinale gaat van de 42ste naar de 26ste plek.

De Turken zijn echter niet de grootste klimmer van de lijst. Venezuela, dat de kwartfinale van de Copa América haalde, klimt van de 54ste naar de 37ste plek.

Meer naar boven boeken ook Duitsland, Colombia en Uruguay flinke terreinwinst. Het EK-gastland gaat van de 16e naar de 13e plek, terwijl ook Copa América-finalist Colombia (12 -> 9) en halvefinalist Uruguay (14 -> 11) drie plekken stijgen.

