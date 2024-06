Nederland wint onder aanvoering van Frimpong en Memphis ruim van Canada

Het Nederlands elftal heeft donderdag een zorgeloze avond beleefd op weg naar het EK 2024. De manschappen van Ronald Koeman - die grotendeels koos voor de tweede keus - rekenden moeiteloos af met Canada, dat vier goals moest slikken. Uitblinkers Jeremie Frimpong en Memphis Depay scoorden, net als invallers Wout Weghorst en Virgil van Dijk: 4-0. Nederland speelt maandag de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het EK; dan is IJsland de tegenstander.

Koeman koos voor een groot deel voor een B-elftal met daarin dus de beoogde reservespelers op het EK. Dat gold niet voor iedereen, want sterspeler Memphis mocht starten om wedstrijdritme op te doen.

Vooraf werd gespeculeerd over een formatie met vijf verdedigers, maar Nederland speelde duidelijk in een 4-3-3-formatie. Uitblinker Frimpong was daarin de verrassende rechtsbuiten. Op het middenveld was er een kans in de basis voor Ryan Gravenberch, terwijl Matthijs de Ligt in het hart van de verdediging speelde op de plek van aanvoerder Van Dijk. Laatstgenoemde kreeg rust, maar viel in de slotfase wel in.

Het Nederlands elftal begon stroef aan de wedstrijd en de eerste dreiging kwam van Canada. Sterspeler Alphonso Davies vond in de achtste minuut de vrije Liam Millar, die vanuit het strafschopgebied vrij wild over schoot.

Het grootste gevaar van Oranje kwam vanaf rechts, waar Frimpong indruk maakte. Na een half uur spelen pikte de vleugelspeler de bal alert op, omspeelde hij zijn man en gaf hij de bal gevaarlijk voor. Doelman Dayne St.Clair kon ternauwernood voorkomen dat Memphis het kon afmaken.

Ook Micky van de Ven kende vanaf de andere flank een goede eerste helft. De linksback kwam in minuut 38 na een een-twee met Memphis gevaarlijk door. De voorzet van Van de Ven kwam tot bij Georginio Wijnaldum, die de bal langs keeper St.Clair schoof. Op de doellijn stond Derek Cornelius klaar om de bal nog net weg te halen.

In de laatste minuut van de eerste helft had Canada moeten scoren. Ismaël Koné gaf de bal op een presenteerblaadje voor Cyle Larin, maar de spits schoot naast het doel van Bart Verbruggen.

Even zo groot was de kans die Brian Brobbey in blessuretijd kreeg. De spits van Ajax werd vanaf de middenlijn gelanceerd door uitstekend voorbereidend werk van Memphis, maar Brobbey stuitte op St.Clair.

Vijf minuten na rust brak Oranje de ban. Frimpong kwam met een uitstekende voorzet vanaf rechts, die werd ingetikt door de inglijdende Memphis: 1-0. In de 57ste minuut was het opnieuw raak voor Nederland. Frimpong brak opnieuw over rechts door en zag zijn voorzet geblokt worden. Daarop besloot de vleugelspeler om de bal vanuit een lastige hoek met links razendknap binnen te schieten in de verre hoek: 2-0.

Na een uur spelen voerde Koeman een drievoudige wissel door, die direct goed uitpakte. Weghorst stond koud een minuut in het veld toen de spits van heel dichtbij een rebound kon binnentikken: 3-0. De goal ontstond overigens doordat St.Clair het schot van Jerdy Schouten losliet.

Acht minuten voor tijd miste Weghorst na een goede steekbal van Donyell Malen een enorme kans een-op-een met St.Clair. De daaropvolgende corner kreeg Canada niet weggewerkt uit de doelmond, waarna invaller Van Dijk binnenkopte: 4-0.

