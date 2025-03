Nederland viert feest en verzekert zich van plek zes op UEFA-coëfficiëntenlijst

Nederland heeft zich verzekerd van plek zes op de UEFA-coëfficiëntenlijst. FC Barcelona knikkerde Benfica dinsdagavond met een 3-1 zege uit de Champions League, waardoor Nederland niet meer te achterhalen is.

Plek zes betekent dat de Eredivisie ook in het seizoen 2026/27 minimaal twee clubs zal aanleveren voor de Champions League, terwijl de nummer drie naar de voorrondes gaat.

Afgelopen seizoen werd al duidelijk dat de nummers één en twee van het seizoen 2025/26 zich plaatsen voor de Champions League. Door de vroege uitschakeling van Benfica heeft Nederland zich dinsdag verzekerd van nóg een seizoen met minimaal twee ploegen in het miljardenbal.

Door de exit van Benfica heeft Portugal nog maar één team in de strijd: Vitória Guimarães, dat donderdag ten koste van Real Betis de laatste acht in de Conference League probeert te bereiken. Het heenduel eindigde in 2-2.

Portugal kan nu nog maar maximaal 2,700 coëfficiëntenpunten halen, terwijl de voorsprong van Nederland 4,717 punten bedraagt.

Van de Nederlandse clubs heeft PSV de meeste punten verzameld in het huidige seizoen: 88,25. Daarna volgen Feyenoord met 80,50 punten, Ajax met 79,25 punten en AZ met 68,50 punten.

Namens Nederland zijn er dit seizoen nog vier clubs in Europa, al staat zeker PSV op de rand van uitschakeling na de 1-7 nederlaag tegen Arsenal. Feyenoord verloor van Inter met 0-2 en Ajax moet een 1-2 achterstand zien om te buigen tegen Eintracht Frankfurt. AZ verdedigt een 1-0 voorsprong tegen Tottenham Hotspur.