NBA-basketballer werd afgewezen door Ajax: 'Ik was goed op de lijn'

Quinten Post kan in de nacht van woensdag op donderdag zijn debuut gaan maken als basketballer in de Amerikaanse NBA. Toch had zijn sportcarrière ook heel anders kunnen lopen: de 24-jarige Amsterdammer was namelijk vroeger keeper en werd uitgenodigd voor een selectiedag bij Ajax.

Sinds enkele maanden is Post basketballer bij Golden State Warriors, dat zeven keer kampioen van de NBA werd. In de nacht van woensdag op donderdag kan Post zijn officiële NBA-debuut gaan maken.

Dan neemt Golden State Warriors het namelijk op tegen Portland Trail Blazers, in de eerste speelronde van het nieuwe basketbalseizoen in de Verenigde Staten. Post kan dan de eerste Nederlander sinds 2012 worden op het hoogste Amerikaanse basketbalniveau.

Jaren geleden had Post zijn zinnen nog op een profcarrière in het voetbal gezet. “Ik was keeper bij DWS in Amsterdam”, vertelt hij aan de NOS. “Ik werd uitgenodigd voor een selectiedag bij Ajax, dus ik dacht: misschien is dit wel mijn ding.”

Post, die inmiddels 2,13 meter lang is, werd echter afgewezen. “Ik was goed op de lijn, maar ze hadden kritiek op het meevoetballende gedeelte. Toen ben ik maar gaan basketballen.”

En daar bleek hij nog beter in te zijn. Nu mag hij dromen van zijn debuut in de NBA. Mogelijk gebeurt dat dus in de nacht van woensdag op donderdag al, maar Post acht die kans klein. “Ik denk niet dat ik ga spelen”, geeft hij aan.

Toch hoopt hij dat dat wel snel gebeurt. "Ik leef de droom. Verder heb ik nog niet kunnen dromen. Ik hoop snel mijn debuut te maken in mijn eerste officiële NBA-game."