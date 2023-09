‘Natuurlijk heb ik het EK van 2024 in m‘n achterhoofd zitten, ik hoop erop’

Vrijdag, 29 september 2023 om 16:35 • Bart DHanis • Laatste update: 17:24

Sepp van den Berg staat al ruim vier jaar onder contract bij Liverpool en komt dit seizoen op huurbasis uit voor 1. FSV Mainz 05. In het kader van de VZ Zomertour zocht Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters hem op in Duitsland, waar hij met hem sprak over Jong Oranje en zijn kansen in het Nederlands elftal.

Van den Berg speelde afgelopen periode de hele EK-kwalificatie met Jong Oranje, maar moest op het laatste moment voor het eindtoernooi afhaken vanwege een spierblessure. Een zware domper voor de talentvolle centrale verdediger, die met Micky van der Ven het hart van de defensie zou vormen op het EK. “Ik had de hele cyclus meegemaakt, dus ik voelde me aardig betrokken. Als je dan wegvalt een aantal dagen voor de eerste wedstrijd, dan is dat wel even lastig.”

Het EK in Georgië en Roemenië liep uiteindelijk uit op een deceptie voor Jong Oranje, dat na de groepsfase al werd uitgeschakeld na drie keer gelijk te hebben gespeeld. Ook scoorde Jong Oranje slechts twee doelpunten. “Het ligt niet alleen aan de voorhoede”, verklaart Van den Berg. “Als je ziet hoeveel kwaliteit we daar hebben rondlopen, ligt het zeker niet alleen daaraan. Iedereen is natuurlijk een andere formatie en speelwijze gewend op de club, net als andere posities en andere teamgenoten. Maar het is zeker teleurstellend, want er had veel meer ingezeten.”

Van den Berg droomt zelf wel een beetje van het EK van 2024 met het grote Oranje. “Alles is haalbaar. Je ziet jongens soms binnen één jaar zoveel progressie maken, dat sluit ik bij mezelf ook niet uit. Je kunt in één jaar hele grote stappen maken en je weet nooit hoe het gaat lopen. Als ik zou zeggen dat ik er niet over nadenk, zou ik liegen. Natuurlijk zit dat in mijn achterhoofd. Ik hoop er wel op.”

Van den Berg weet wel dat de concurrentie achterin moordend is. “Het is niet makkelijk voor een centrale verdediger in deze generatie. Er lopen heel veel volwassen jongens zoals Virgil van Dijk, Nathan Aké en Matthijs de Ligt. Daarbij heb je ook nog een heleboel jonge jongens lopen, zoals Lutsharel Geertruida, Sven Botman, Jurriën Timber en Micky van der Ven. Misschien moeten we dan maar met zes man achterin spelen.”