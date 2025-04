Napoli houdt titelstrijd Serie A spannend dankzij Romelu Lukaku en Scott McTominay

Napoli heeft maandagavond een simpele 3-0 thuiszege geboekt op Empoli in de Serie A. Daardoor is het gat tussen nummer twee Napoli en koploper Inter nog altijd drie punten, met nog zes duels te gaan. Empoli staat ondertussen negentiende en moet vrezen voor degradatie.

Bijzonderheden:

Voormalig Ajacied David Neres stond in de basis bij Napoli, Cyril Ngonge zou invallen. Scott McTominay tekende in de achttiende minuut voor de openingstreffer in Napels. Hij kreeg veel ruimte op het middenveld, kon meters maken en besloot van een meter of twintig maar eens uit te halen. Met succes: 1-0.

Tien minuten na het begin van de tweede helft schoot Romelu Lukaku op aangeven van Mathias Olivera de 2-0 achter doelman Devis Vásquez. De eindstand werd vijf minuten later op het bord gezet, door opnieuw McTominay, die een voorzet van Lukaku onderkant lat binnenkopte: 3-0.

Napoli - Empoli 3-0

18’ 1-0 Scott McTominay (assist: Romelu Lukaku)

56’ 2-0 Romelu Lukaku (assist: Mathias Olivera)

61’ 3-0 Scott McTominay (assist: Romelu Lukaku)