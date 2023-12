Nagelsmann ontslagen wegens toespraak in de rust: ‘De spelers keken ernaar...’

Julian Nagelsmann werd door Bayern München ontslagen vanwege een toespraak die hij hield in de rust van het duel tussen Bayern en Bayer Leverkusen (2-1 verlies), zo blijkt uit informatie van Bild Sport.

In de rust van dat duel stond der Rekordmeister nog met 0-1 voor. In de rust betraden toenmalig CEO Olivier Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic verrassend genoeg de kleedkamer. Wat zij daar zagen, was genoeg reden voor ontslag.

De bestuurders van de club zagen Nagelsmann een 'onbegrijpelijke' toespraak houden. Volgens het gerenommeerde Duitse medium keken de spelers met verbazing naar de instructies, die zij maar nauwelijks konden volgen.

Vervolgens stuurde de inmiddels bondscoach van de Duitse ploeg zijn elftal terug naar buiten zonder aanmoediging. In de tweede helft ging het volledig mis: dankzij twee doelpunten van Exequiel Palacios bleven de punten in Leverkusen.

Na de bespreking in de rust en de verliespartijen waren de bestuurders van mening dat Nagelsmanns dagen bij Bayern geteld waren. De Duitse recordkampioen benaderde Thomas Tuchel, die toehapte. Met Tuchel werd Bayern afgelopen seizoen op de slotdag weer kampioen van Duitsland.

Uiteindelijk bleek dat Nagelsmann niet lang zonder baan zou zitten. In september van 2023 kwam hij in beeld bij de Duitse bond. Hansi Flick werd toen negen maanden voor het EK van 2024 ontslagen.

Met het nationale elftal boekt Nagelsmann tot dusver wisselende resultaten. ZIjn eerste wedstrijd werd met 1-3 gewonnen van de Verenigde Staten, maar daarna volgde een 2-2 gelijkspel tegen Mexico en verloor hij van respectievelijk Turkije (3-4) en Oostenrijk (2-0).



