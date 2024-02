Nachtrust van Ajax-spelers verstoord in aanloop naar uitduel met Bodø/Glimt

De return in de tussenronde van de Conference League leeft behoorlijk bij de supporters van FK Bodø/Glimt, zo blijkt uit beelden die circuleren op social media. Voetbal Ultras deelt een video waarin een vuurwerkshow is te zien, vlak naast het spelershotel van Ajax in Bodø. De wedstrijd tussen beide clubs in Noorwegen staat donderdagavond om 18:45 uur op het programma. De heenwedstrijd eindigde in 2-2.

Volgens Voetbal Ultras begon de vuurwerkshow in het holst van de nacht, rond 02:30 uur. Op de video is te zien hoe de supporters van Bodø er alles aan hebben gedaan om de nachtrust van de Ajax-spelers te verstoren. Hoe lang de vuurwerkshow heeft geduurd, is vooralsnog onbekend.

De supporters van FK Bodø/Glimt met een vuurwerkshow om 2.30 uur naast het spelershotel van Ajax in Noorwegen. #bodaja pic.twitter.com/nz6cseqys0 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) February 22, 2024

In de heenwedstrijd was Bodø de bovenliggende partij in de Johan Cruijff ArenA. De Noorse landskampioen kwam zelfs met 0-2 voor dankzij twee doelpunten van Albert Grønbæk. Na een rode kaart voor Bodø-verdediger Odin Luras Bjørtuft wist Ajax terug te komen tot 2-2. Branco van den Boomen (penalty) en Steven Berghuis waren verantwoordelijk voor de Amsterdamse treffers.

Zodoende beginnen beide teams donderdag in het Aspmyrastadion weer op nul. Trainer John van ’t Schip kan in Bodø nog geen beroep doen op aanvoerder Steven Bergwijn (spierblessure), Gastón Ávila (knieblessure), Mika Godts (heupblessure) en Amourrichio van Axel Dongen (onbekende blessure).

Berghuis is wel weer beschikbaar voor Ajax. De ervaren linkspoot moest het competitieduel met NEC (2-2) van afgelopen zondag nog laten schieten. Van ’t Schip is dan ook blij met de terugkeer van zijn sterkhouder. “Steven is een belangrijke speler voor ons, ook de aanvoerder. Hij heeft goed kunnen trainen de afgelopen dagen, zondag redde hij net niet.”

"Het is een groot verschil als je met Berghuis of Bergwijn kan spelen. Het zijn twee belangrijke en ervaren spelers in de voorhoede. Tegen NEC had je twee jongens daar staan, die het of nog niet gewend waren of heel jong zijn."

Het meespelen van Jordan Henderson is nog wel twijfelachtig. “Een aantal spelers moeten we nog even bekijken op de training vanavond (woensdagavond, red.). Onder anderen Henderson, die afgelopen zondag ook al last had.” Van den Boomen kan volgens Van ’t Schip eventueel wel starten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties