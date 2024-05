Nachtmerrie voor Lucas Hernández: streep door EK en restant 2024

Lucas Hernández heeft voor de tweede keer in twee jaar tijd een zware knieblessure opgelopen, zo maakt Paris Saint-Germain bekend. De verdediger komt dit kalenderjaar niet meer in actie en ziet dus onder meer een mogelijke Champions League-finale en het EK aan zijn neus voorbijgaan.

Hernández raakte woensdagavond op slag van rust geblesseerd tijdens de halve finale van de Champions League tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain (1-0).

De Fransman wilde de doorgebroken Niclas Füllkrug de weg versperren middels een blok, maar slaagde daar niet in en kwam ongelukkig terecht. Hernández sloeg meteen de handen voor de ogen en leek te beseffen dat het mis was.

Eens te meer omdat hij niet onbekend is met een soortgelijke blessure. Het is voor de vleugelverdediger de tweede zware knieblessure in twee jaar tijd. Füllkrug tekende bovendien voor de enige treffer van de wedstrijd.

In het seizoen 2022/23 stond Hernández eveneens bijna een jaar aan de kant met een soortgelijke kwetsuur. Dat gebeurde tijdens het WK in Qatar, toen hij zijn knie verdraaide vlak voor de 0-1 van Australië.

De verdediger bleef liggen en gebaarde meteen dat het ernstig was. Hernández werd gewisseld, waarop broer Theo hem verving. Er stonden toen nog geen tien minuten op de klok.

Door zijn blessure moet Hernández een streep zetten door het EK, dat op 14 juni van start gaat. De verdediger is met Frankrijk ingedeeld in een poule met onder meer Oranje. Tijdens de laatste onderlinge ontmoeting in oktober deed hij de volledige wedstrijd mee.

Ook een mogelijke Champions League-finale komt er dus niet voor Hernández. Volgende week moet Paris Saint-Germain in eigen huis een 1-0 achterstand zien goed te maken tegen Dortmund om zich te verzekeren van het hoogste Europese clubtoneel.

